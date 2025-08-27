गणेश चतुर्थी पर जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में भक्तों का तांता, मन मोह लेंगी तस्वीरें

Ganesh Chaturthi : मोती डूंगरी की एक विशेष मान्यता है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति जयपुर के राजा माधोसिंह प्रथम की रानी के पीहर मावली से लाई गई थी। माना जाता है कि ये प्रतिमा करीब पांच सौ साल पुरानी है। मावली से ये प्रतिमा पल्लीवाल नाम के एक सेठ जयपुर लेकर आए थे। पल्लीवाल सेठ की देखरेख में ही मोती डूंगरी का ये प्रसिद्ध मंदिर बनवाया गया था।