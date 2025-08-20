Ganesh Festival 2025 : मोदकों की झांकी में विराजे मोतीडूंगरी गणेश, टकटकी लगाए निहारते रहे भक्त, देखें तस्वीरें

राजधानी जयपुर में मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में मोदकों की झांकी के साथ आज गणेश महोत्सव की शुरुआत हुई। प्रथम पूज्य के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें सुबह से लगना शुरू हो गई। गणेशजी महाराज की झांकी के दर्शन सुबह 5 बजे से शुरू हो गए।