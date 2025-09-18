जयपुर : ‘मौत’ बांट रहे जर्जर मकान, तमाशबीन बना निगम, तस्वीरों में देखें भयावता का मंजर

राजधानी जयपुर की जर्जर इमारतें एक बार फिर मौत की कब्रगाह साबित हुई। आज सुबह की पहली किरणें फैली ही थीं कि सुभाष चौक इलाके में अचानक चीख-पुकार मच गई। झिलाई हाउस का जर्जर मकान भरभराकर गिर पड़ा और मलबे में सास और बहू दब गईं।
मृतक महिला की पहचान 60 वर्षीय धन्नीबाई के रूप में हुई है। उसकी बहू 35 वर्षीय सुनीता को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाने के कुछ देर के बाद ही धन्नी देवी की मौत हो गई। उनके सिर में गंभीर चोटे आई थीं।
स्थानीय लोगों ने ही बचाव अभियान शुरू किया और दोनों महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला। एक रिश्तेदार ने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों से फोन पर इस हादसे की सूचना मिली थी। धन्नी देवी और सुनीता सास और बहू थीं। सुनीता के ही बच्चे बाहर खेल रहे थे।
बच्चों ने बताया कि मां और दादी अंदर थे और हम बाहर खेल रहे थे। अचानक तेज आवाज आई, पीछे देखा तो मां और दादी पर मकान गिर गया था। दोनों चीख रहे थे और बचाने के लिए लोगों को पुकार रहे थे। दादी की आवाज कुछ देर के बाइ बंद हो गई थी।
हादसे के काफी देर के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य पूरा हो चुका था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
