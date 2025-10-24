Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

कांग्रेसियों ने विधायक के साथ कलेक्ट्रेट का किया घेराव, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, देखें तस्वीरें…

CG News: जांजगीर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक के नेतृत्व में जर्जर सड़क को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शन को रोका।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 24, 2025

CG News

CG News: कांग्रेसियों का प्रदर्शन: जर्जर सड़क की हालत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया।

CG News

पुलिस ने रोका: प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत बैरिकेडिंग लगाकर घेराव को रोक दिया।

CG News

सड़क की स्थिति: ग्रामीण और स्थानीय लोग कई महीनों से टूटी-फूटी सड़क से परेशान थे।

CG News

आम लोगों की परेशानी: प्रदर्शन और बैरिकेडिंग के कारण आम लोगों को आवागमन में दिक्कतें हुईं।

CG News

CG News: संदेश कांग्रेस का: सड़क सुधार और विधायक/प्रशासन की कार्रवाई न होने पर जनता की नाराज़गी को सामने लाना।

Published on:

24 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Photos / कांग्रेसियों ने विधायक के साथ कलेक्ट्रेट का किया घेराव, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, देखें तस्वीरें…

