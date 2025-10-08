Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG Tourism: प्रकृति आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम दमउदहरा जलप्रपात, देखें तस्वीरें

CG Tourism: दमउदहरा का प्रमुख आकर्षण इसका सुंदर जलप्रपात है, जो ऊँची पहाड़ियों से झरझर गिरते हुए नीचे बहता है। बरसात के मौसम में यह झरना अपने पूरे सौंदर्य पर होता है।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Oct 08, 2025

प्रकृति आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम दमउदहरा जलप्रपात, देखें तस्वीरें

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सक्ती-कोरबा मार्ग पर, सक्ती से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित दमउदहरा (दमाऊधारा) न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम स्थल है।

प्रकृति आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम दमउदहरा जलप्रपात, देखें तस्वीरें

धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ तक सड़क मार्ग से निजी वाहन या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है।

प्रकृति आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम दमउदहरा जलप्रपात, देखें तस्वीरें

दमउदहरा का प्रमुख आकर्षण इसका सुंदर जलप्रपात है, जो ऊँची पहाड़ियों से झरझर गिरते हुए नीचे बहता है। बरसात के मौसम में यह झरना अपने पूरे सौंदर्य पर होता है।

प्रकृति आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम दमउदहरा जलप्रपात, देखें तस्वीरें

आसपास के घने जंगल, प्राकृतिक गुफाएँ और ऊँची पहाड़ियाँ इस स्थल को रोमांच और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान बना देती हैं।

प्रकृति आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम दमउदहरा जलप्रपात, देखें तस्वीरें

दमउदहरा पिकनिक और पारिवारिक भ्रमण के लिए भी लोकप्रिय है। लोग यहाँ झरने के पास बैठकर, हरियाली के बीच विश्राम और मनोरंजन का आनंद लेते हैं।

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

08 Oct 2025 09:51 am

Published on:

08 Oct 2025 09:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Photos / CG Tourism: प्रकृति आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम दमउदहरा जलप्रपात, देखें तस्वीरें

