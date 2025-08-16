Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजन व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों का हुआ सम्मान, देखें Photos

CG News: जांजगीर-चांपा जिले के शासकीय हाईस्कूल मैदान जांजगीर में आयोजित 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने जनता के नाम मुख्यमंत्री संदेश का वाचन किया और सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Aug 16, 2025

टंक राम वर्मा ने किया ध्वजारोहण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: जांजगीर-चांपा जिले के शासकीय हाईस्कूल मैदान जांजगीर में आयोजित 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने जनता के नाम मुख्यमंत्री संदेश का वाचन किया और सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी।

टंक राम वर्मा ने किया ध्वजारोहण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: उन्होंने हर्षाेल्लास एवं उमंग के प्रतीक तिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े। मंत्री वर्मा ने इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व शहीदों के परिजनों को शॉल तथा श्रीफल से तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया।

टंक राम वर्मा ने किया ध्वजारोहण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: कार्यक्रम में परेड सीनियर वर्ग में जिला पुलिस बल प्रथम, सीएएफ 11वीं बटालियन भारत रक्षित द्वितीय एवं तृतीय स्थान महिला नगर सेना को प्राप्त हुआ। परेड जूनियर में प्रथम स्थान एनसीसी 325 ट्रूप शा.उ.मा.वि जांजगीर बालिका, एनसीसी 325 ट्रूप शा.उ.मा.वि जांजगीर बालक द्वितीय एवं गाइड दल ज्ञानोदय उ.मा.वि. जांजगीर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

टंक राम वर्मा ने किया ध्वजारोहण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहरिया को प्रथम स्थान, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चांपा को द्वितीय एवं लायंस पब्लिक स्कूल चांपा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

टंक राम वर्मा ने किया ध्वजारोहण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय के कचहरी चौक स्थित शहीद स्मारक में अमर जवान एवं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

टंक राम वर्मा ने किया ध्वजारोहण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: इस दौरान विधायक जांजगीर-चांपा ब्यास कश्यप, पूर्व सांसद कमला देवी पाटले, अन्य अधिकारी-कर्मचारी, छात्र-छात्राएं सहित बड़ी संख्या में आमनागरिक उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2025 02:02 pm

Published on:

16 Aug 2025 02:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजन व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों का हुआ सम्मान, देखें Photos

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

CG News: मारपीट के आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर, रसूखदारों ने दिया था वारदात को अंजाम

फार्म हाउस में चौकीदारी के साथ किया मारपीट (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

नींद की गोली खिलाकर नाबालिग के साथ किया गंदा काम, प्रेग्नेंट होने पर हुआ मामले का खुलासा

अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) ने सुनाई सजा (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा की कमी, योजना का लाभ पाने आज भी कतार में लोग…

रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा की कमी, योजना का लाभ पाने आज भी कतार में लोग...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG Weather Update: मौसम विभाग की भविष्यवाणी फेल, बादलों के बावजूद नहीं हुई बरसात…

गलत साबित हो रहा मौसम विभाग का पूर्वानुमान(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

GIS सर्वे में खामियां, ऑनलाइन टैक्स पटाने की सुविधा के लिए करना पड़ेगा इंतजार…

छत्तीसगढ़ का सुगंधित पसहर चावल, त्योहारों और व्रत-पूजा का खास अनाज, जानें मान्यता...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.