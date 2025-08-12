CG News: 16 अगस्त को जन्माष्टमी तो… 31 अगस्त को मनाई जाएगी राधा अष्टमी महोत्सव

CG News: तिथि व आयोजन – कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को और राधा अष्टमी 31 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी।
CG News: तैयारियां – दोनों पर्वों की तैयारियां जोर-शोर से जारी, मंदिर समिति पूरी मेहनत में जुटी।
CG News: विशेष आकर्षण – जिला स्तरीय दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण होगी।
CG News: मेला व भीड़ – जन्माष्टमी पर बोरगांव में मेला लगेगा, आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे।
CG News: व्यवस्थाएं – भक्तों के लिए प्रसाद सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
कांकेर
छत्तीसगढ़
