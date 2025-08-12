12 अगस्त 2025,

मंगलवार

कांकेर

CG News: 16 अगस्त को जन्माष्टमी तो… 31 अगस्त को मनाई जाएगी राधा अष्टमी महोत्सव

CG News: बोरगांव के श्रीराधा गोविंद मंदिर में इस वर्ष भी जन्माष्टमी और राधा अष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 12, 2025

CG News

CG News: तिथि व आयोजन – कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को और राधा अष्टमी 31 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी।

CG News

CG News: तैयारियां – दोनों पर्वों की तैयारियां जोर-शोर से जारी, मंदिर समिति पूरी मेहनत में जुटी।

CG News

CG News: विशेष आकर्षण – जिला स्तरीय दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण होगी।

CG News

CG News: मेला व भीड़ – जन्माष्टमी पर बोरगांव में मेला लगेगा, आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे।

CG News

CG News: व्यवस्थाएं – भक्तों के लिए प्रसाद सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

Updated on:

12 Aug 2025 04:44 pm

Published on:

12 Aug 2025 04:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: 16 अगस्त को जन्माष्टमी तो… 31 अगस्त को मनाई जाएगी राधा अष्टमी महोत्सव

कांकेर

छत्तीसगढ़

मूर्तियों से छेड़छाड़ करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का थाने में प्रदर्शन

बजरंग दल-विहिप का थाने में प्रदर्शन (Photo source- Patrika)
कांकेर

मसानकट्टा के पास देखा गया 5 दंतैल हाथियों का दल, वन विभाग ने गांवों में जारी किया अलर्ट

पांच दंतैल हाथियों का दल (Photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: 2 ऐसे गांव… जहां पादरियों का प्रवेश प्रतिबंधित, सीमाओं पर लगा चेतावनी बोर्ड

धर्मांतरण का विरोध (Photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: खरीफ सीजन में खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, कई केंद्रों पर छापेमारी

कृषि विभाग की छापामार कार्रवाई (Photo source- Patrika)
कांकेर

काम में अब लेटलतीफी… तो जनपद सीईओ को नहीं मिलेगी तनख्वाह, लंबित कार्यों पर तय होगी जवाबदेही

जनपद सीईओ को नहीं मिलेगी तनख्वाह (Photo source- Patrika)
कांकेर
