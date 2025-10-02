School Holidays 2025: बता दें कि छुट्टियां 29 सितम्बर से ही शुरू हो गई हैं। विभाग ने दशहरा और दीपावली को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों का कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था। दशहरा पर्व पर बच्चों को लगातार छह दिन का अवकाश मिल रहा है। 29 सितम्बर से लेकर 4 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद 5 अक्टूबर को रविवार का अवकाश रहेगा। इस तरह यदि परिवार चाहे तो बच्चों के साथ पूरे सात दिन तक त्योहार का आनंद ले सकते हैं।