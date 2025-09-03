Patrika LogoSwitch to English

Festival :अनंत चर्तुदशी महोत्सव , नारी श​क्ति दिखाएगी दमखम

अनंत चर्तुदशी पर निकले वाली शोभयात्रा में महिलाओं की भागीदारी रहेगी।पहले की अपेक्ष्ज्ञ इस बार अखाडेा में नारी श​क्ति हैरतअंगेज प्रदर्शन को तैयार है।इसके लिए वि​भिन्न अखाडेा में अभ्यास में महिलाएं दिन-रात जुटी हुई है।

कोटा

Neeraj Gautam

Sep 03, 2025

अनंत चर्तुदशी पर निकलने वाली शोभयात्रा हैरतअंगेज प्रदर्शन का अभ्यास करती नारी श​क्ति

अनंत चर्तुदशी पर निकलने वाली शोभयात्रा हैरतअंगेज प्रदर्शन का अभ्यास करती नारी श​क्ति

अनंत चर्तुदशी पर निकलने वाली शोभयात्रा हैरतअंगेज प्रदर्शन का अभ्यास करती नारी श​क्ति

अनंत चर्तुदशी पर निकलने वाली शोभयात्रा हैरतअंगेज प्रदर्शन का अभ्यास करती नारी श​क्ति

अनंत चर्तुदशी पर निकलने वाली शोभयात्रा हैरतअंगेज प्रदर्शन का अभ्यास करती नारी श​क्ति

03 Sept 2025 12:17 pm

