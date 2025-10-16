MelaDashera:स्टार नाइट में चला बी प्राक के सुरों का जादू…..

कोटा. राष्ट्रीय दशहरा मेले में बुधवार रात बॉलीवुड सिंगर बी प्राक (प्रतीक बच्चन) की बुलंद और सुरमयी आवाज ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। बी प्राक ने जैसे ही स्टेज पर कदम रखा उनकी एक झलक पाने को बेताब लोगों ने सीटियां और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उनके गीतों पर युवाओं ने पूरा मैदान लगातार वंस मोर- वंस मोर के साथ सीटियों और तालियों की आवाज से गुंजा दिया। स्टार नाइट में बी प्राक ने रोमांटिक गानों से लेकर हिप-हॉप गाने भी गाए। 2 min read