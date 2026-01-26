77 वें गणतंत्र दिवस पर लखनऊ में भव्य आयोजन, परेड झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन

77 वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देशभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक विविधता के अद्भुत रंग में रंगी नजर आई। विधान भवन के सामने आयोजित मुख्य समारोह में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिला। पूरे परिसर में राष्ट्रभक्ति के गीत, अनुशासित परेड, रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भव्य झांकियों ने गणतंत्र दिवस को यादगार बना दिया।