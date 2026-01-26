77 वें गणतंत्र दिवस पर लखनऊ में भव्य आयोजन, परेड झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन

77 वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देशभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक विविधता के अद्भुत रंग में रंगी नजर आई। विधान भवन के सामने आयोजित मुख्य समारोह में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिला। पूरे परिसर में राष्ट्रभक्ति के गीत, अनुशासित परेड, रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भव्य झांकियों ने गणतंत्र दिवस को यादगार बना दिया।
समारोह की सबसे प्रभावशाली झलक परेड के रूप में देखने को मिली। भारतीय थल सेना की विभिन्न रेजिमेंटों की टुकड़ियों ने अपने ब्रास बैंड के साथ अनुशासित कदमताल से सभी का ध्यान आकर्षित किया।
विद्यार्थियों की सहभागिता बनी मुख्य आकर्षण
गणतंत्र दिवस समारोह में शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की भागीदारी ने विशेष रंग भरा। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के ब्रास बैंड ने अनुशासन और आत्मविश्वास का परिचय दिया। सेंट जोसेफ कॉलेज की छात्राओं, अटल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा विभिन्न राजकीय और निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने सधे कदमों के साथ मार्च पास्ट कर दर्शकों की सराहना प्राप्त की।
परेड ने दिया अनुशासन और साहस का संदेश
सीएमएस अलीगंज द्वारा प्रस्तुत ‘शिक्षित बेटियां’ थीम ने समाज में शिक्षा के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।
सीएमएस गोमती नगर के बैंड द्वारा बजाई गई ‘सारे जहाँ से अच्छा’ की धुन ने पूरे परिसर को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। ‘हम होंगे कामयाब’, ‘कदम कदम बढ़ाए जा’ और ‘वंदेमातरम’ जैसे गीतों पर दर्शकों में विशेष उत्साह देखने को मिला।
लखनऊ पब्लिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने “विकसित भारत” की अवधारणा पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें आत्मनिर्भर भारत और प्रगति की प्रेरक झलक दिखाई दी।
परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देश की संस्कृति, परंपरा और भविष्य की झलक प्रस्तुत की।
समारोह में प्रस्तुत झांकियों ने “विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश” की अवधारणा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया।
उत्तर प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, पीएसी की 32वीं और 35वीं वाहिनी, महिला पीएसी बल, प्रांतीय रक्षा दल और एनसीसी कैडेटों ने शानदार मार्च पास्ट किया। इस वर्ष विशेष आकर्षण हरियाणा पुलिस का दस्ता रहा, जिसकी सहभागिता ने अंतरराज्यीय सहयोग और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश दिया। परेड के दौरान बजते देश भक्ति धुनों और सधी हुई चाल ने दर्शकों को गौरवान्वित कर दिया।
सेना, पुलिस, पीएसी, एनसीसी व स्कूली बच्चों की भव्य परेड और राष्ट्रभक्ति के गीतों ने बांधा समां
मुख्य समारोह में परंपरा के अनुसार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्र ध्वज फहराया और सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। राष्ट्रध्वज फहराए जाने के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति के उल्लास से भर उठा।
