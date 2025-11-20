घूमर की लय में झूमा राजस्थान…देखिए तस्वीरें

अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आयोजित घूमर फेस्टिवल के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं। फोटो जय माखीजा
बीकानेर में पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल में 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे है। इसको लेकर 18 मिनट का विशेष म्यूजिक ट्रेक तैयार किया गया है।घूमर फेस्टिवल के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं। फोटो— नौशाद अली
उदयपुर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में गांधी ग्राउंड में घूमर महोत्सव के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं। फोटो— प्रमोद सोनी
शौर्य घाट पर घूूमर की रमझोल…..कोटा में कोटा चंबल रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर रात को आयोजित संभाग स्तरीय घूमर महोत्सव में हिस्सा लेती प्रतिभागी। फोटो-नीरज
भरतपुर में घूमर महोत्सव 2025 विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में महिलाओं ने घूमर नृत्य कर मंत्रमुग्ध कर दिया। फोटो— विनोद शर्मा
अजमेर में घूमर नृत्य करने वाली प्रतिभागियां
बीकानेर में घूमर फेस्टिवल
