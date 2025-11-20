घूमर की लय में झूमा राजस्थान…देखिए तस्वीरें

बीकानेर में पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल में 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे है। इसको लेकर 18 मिनट का विशेष म्यूजिक ट्रेक तैयार किया गया है।घूमर फेस्टिवल के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं। फोटो— नौशाद अली