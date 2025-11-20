Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

घूमर की लय में झूमा राजस्थान…देखिए तस्वीरें

राजस्थान की लोक संस्कृति का अद्भुत प्रतीक घूमर नृत्य अपनी मोहक लय और रंगीन परिधानों के साथ हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देता है। महिलाएँ गोल घेरे में घूमते हुए ताल पर झूमती हैं, मानो परंपरा और आनंद का संगम हो। यह नृत्य न केवल उत्सवों की शोभा बढ़ाता है बल्कि राजस्थान की समृद्ध धरोहर और सामूहिक उल्लास का जीवंत परिचय भी कराता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Nov 20, 2025

अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आयोजित घूमर फेस्टिवल के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं। फोटो जय माखीजा

बीकानेर में पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल में 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे है। इसको लेकर 18 मिनट का विशेष म्यूजिक ट्रेक तैयार किया गया है।घूमर फेस्टिवल के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं। फोटो— नौशाद अली

उदयपुर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में गांधी ग्राउंड में घूमर महोत्सव के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं। फोटो— प्रमोद सोनी

शौर्य घाट पर घूूमर की रमझोल…..कोटा में कोटा चंबल रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर रात को आयोजित संभाग स्तरीय घूमर महोत्सव में हिस्सा लेती प्रतिभागी। फोटो-नीरज

भरतपुर में घूमर महोत्सव 2025 विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में महिलाओं ने घूमर नृत्य कर मंत्रमुग्ध कर दिया। फोटो— विनोद शर्मा

अजमेर में घूमर नृत्य करने वाली प्रतिभागियां

बीकानेर में घूमर फेस्टिवल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Nov 2025 01:52 pm

Hindi News / Miscellenous India / Photos / घूमर की लय में झूमा राजस्थान…देखिए तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

विविध भारत

Incident: खेलते-खेलते 3 वर्षीय बालिका ने खा ली चूहामार दवा, मुर्गियां मर गईं तो माता-पिता को हुआ शक, हुई मौत

Incident
अंबिकापुर

Fly ash factory in School campus: ठेकेदार ने स्कूल कैंपस में खोल दी फ्लाई ऐश ईंट की फैक्टरी, मचा बवाल, भाजपाइयों ने लिया जायजा

Fly ash factory in school campus
कोरीया

Big incident: अमरूद तोडऩे के दौरान फिसलकर नाले में गिरीं 2 सगी मासूम बहनें, डूबकर दोनों की मौत

Big incident
सुरजपुर

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगीं अंबिकापुर, मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का करेंगीं शुभारंभ

President Draupadi Murmu
अंबिकापुर

ACB-EOW raid: Video: आरआई भर्ती पेपर लीक मामला: एसीबी-ईओडब्ल्यू ने अंबिकापुर के 4 आरआई के निवास पर मारा छापा

ACB-EOW raid
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.