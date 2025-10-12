सुहाग के लिए रखा व्रत, चांद के दीदार से टूटा उपवास

शाम होते ही उन्होंने सोलह शृंगार कर चौथ माता की पूजा की। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने समूहों में एकत्र होकर व्रत की कथा सुनी और करवा चौथ की पूजा विधि पूरी की। मंदिरों, घरों और सामूहिक स्थलों पर विशेष सजावट की गई थी। कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से गीत गाए, जिसमें व्रत की महत्ता का भाव झलकता रहा।