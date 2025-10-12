Patrika LogoSwitch to English

नागौर

सुहाग के लिए रखा व्रत, चांद के दीदार से टूटा उपवास

3 min read

नागौर

image

Chandra Shekhar Verma

Oct 12, 2025

Fast kept for wedding, broken by sight of moon

सुहाग के लिए रखा व्रत, चांद के दीदार से टूटा उपवास

Fast kept for wedding, broken by sight of moon

व्रत, शृंगार और आस्था: सोलह शृंगार कर महिलाओं ने मनाया करवा चौथ पर्व, पूजा के बाद चांद को अर्पित किया अर्घ्य

Fast kept for wedding, broken by sight of moon

नागौर. करवा चौथे पर सामूहिक रूप से चौथ माता की पूजा करतीं सुहागिन महिलाएं तथा पूजा के बाद चांद देखकर अर्घ्य देतीं हुई।

Fast kept for wedding, broken by sight of moon

शहर में शुक्रवार को करवा चौथ पर्व पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया।सुहागन महिलाओं ने पति की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। दिनभर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला।

Fast kept for wedding, broken by sight of moon

शाम होते ही उन्होंने सोलह शृंगार कर चौथ माता की पूजा की। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने समूहों में एकत्र होकर व्रत की कथा सुनी और करवा चौथ की पूजा विधि पूरी की। मंदिरों, घरों और सामूहिक स्थलों पर विशेष सजावट की गई थी। कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से गीत गाए, जिसमें व्रत की महत्ता का भाव झलकता रहा।

Fast kept for wedding, broken by sight of moon

पति ने पत्नी को जल पिलाकर व्रत संपन्न करवायाजैसे ही रात को चांद निकला, महिलाओं ने चलनी से चांद का दर्शन किया और फिर अपने पति का मुख देख कर व्रत खोला। पति ने पत्नी को जल पिलाकर व्रत संपन्न करवाया।

Fast kept for wedding, broken by sight of moon

परंपरा और संस्कृति से जुड़ा यह पर्व न केवल धार्मिक भावना को दर्शाता है, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास की मिसाल भी पेश करता है।

Fast kept for wedding, broken by sight of moon

करवा चौथ पर नागौर की गलियों में बिखरे उत्साह और चांद की रोशनी में नहाई सुहागिनों की छवि अद्भुत सांस्कृतिक दृश्य बना रही थी।

Fast kept for wedding, broken by sight of moon

करवा चौथ पर्व पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया।

Published on:

12 Oct 2025 06:06 pm

नागौर

