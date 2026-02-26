तस्वीरों में देखिए, नागौर में फाल्गुन का रंगीन आगाज़: फाग गीतों पर झूमी महिलाएं

डांडिया व चंग नृत्य ने बांधा समां : चैनार से महावीर गहलोत के निर्देशन में चंग की थाप पर डांडिया नृत्य ने समां बांध दिया। कानाराम टाक, देवकिशन सोलंकी, मेघराज कच्छावा, देव टाक, मुकेश टाक, रवि टाक, आरती गहलोत, कुमकुम सांखला, सपना पंवार, भगवती सांखला, सोनू गहलोत, राहुल गहलोत और ममता सांखला सहित कई कलाकारों ने प्रस्तुति दी। दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ यह आयोजन शाम 6:30 बजे तक उत्साहपूर्वक चलता रहा। महिलाओं ने श्रीकृष्ण के बालस्वरूप के साथ पुष्पों की होली खेली और पारंपरिक फाल्गुनी गीतों— जुल्म कर डारियों, मोपे रंग डार गयो नंदलाल, रंग मत डारे रे सांवरिया, मेरो गम गयो बाजूबंद रसिया और आज बिरज में होरी रे रसिया—पर झूमकर प्रस्तुति दी। शोभा सारडा, संगीता बजाज, कलावती पूजा झंवर, लीला मुंदड़ा, बबीता बेनीवाल सहित अनेक महिलाओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दीं।