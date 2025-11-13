राजस्थान पत्रिका की ओर से चूरू में आयोजित जज्बा 2025 में बुधवार को चूरू जिले के 23 पुलिसकर्मियों को समानित किया गया
शहर के मातृ श्री कमला गोयनका टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम में जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा व पुलिस अधीक्षक जय यादव ने सराहनीय कार्य के लिए पुलिसकर्मियों को समानित किया।
वर्दी का मान बढ़ाने वाले 24 पुलिसकर्मियों को जज्बा अवार्ड से किया समानित
कार्यक्रम में जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस, प्रशासन और मीडिया का काम जन जागरण का भी है।
कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक जय यादव ने कहा कि देश की स्वत्रतंता आंदोलन से लेकर वर्तमान दौर तक पत्रकारिता का योगदान बेहद सराहनीय है।
