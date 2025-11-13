Patrika LogoSwitch to English

सीकर

वर्दी का मान बढ़ाने वाले 24 पुलिसकर्मियों को जज्बा अवार्ड से किया समानित

चूरू/सीकर. राजस्थान पत्रिका की ओर से चूरू में आयोजित जज्बा 2025 में बुधवार को चूरू जिले के 23 पुलिसकर्मियों को समानित किया गया। शहर के मातृ श्री कमला गोयनका टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम में जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा व पुलिस अधीक्षक जय यादव ने सराहनीय कार्य के लिए पुलिसकर्मियों को समानित किया। कार्यक्रम में जिला

Google source verification

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Nov 13, 2025

sikar photo

राजस्थान पत्रिका की ओर से चूरू में आयोजित जज्बा 2025 में बुधवार को चूरू जिले के 23 पुलिसकर्मियों को समानित किया गया

sikar photo

शहर के मातृ श्री कमला गोयनका टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम में जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा व पुलिस अधीक्षक जय यादव ने सराहनीय कार्य के लिए पुलिसकर्मियों को समानित किया।

sikar photo

वर्दी का मान बढ़ाने वाले 24 पुलिसकर्मियों को जज्बा अवार्ड से किया समानित

sikar photo

कार्यक्रम में जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस, प्रशासन और मीडिया का काम जन जागरण का भी है।

sikar photo

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक जय यादव ने कहा कि देश की स्वत्रतंता आंदोलन से लेकर वर्तमान दौर तक पत्रकारिता का योगदान बेहद सराहनीय है।

