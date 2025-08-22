Patrika LogoSwitch to English

सीकर

श्री कल्याण धाम में हुआ सनातन समरस संगम का भव्य आयोजन।

सीकर। श्री कल्याण धाम में महंत विष्णु प्रसाद शर्मा के सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सनातन समरस संगम एवं नंदोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। वाल्मीकि समाज एवं मेघवाल समाज सीकर की सभी गुगा मेडियो से श्री गुगाजी महाराज की दिव्य ज्योत एवं निशान कल्याण धाम पहुचें। इस दौरान भव्य आरती का

सीकर

Pankaj Parmuwal

Aug 22, 2025

sikar photo

श्री कल्याण धाम में हुआ सनातन समरस संगम का भव्य आयोजन।

sikar photo

श्री कल्याण धाम में महंत विष्णु प्रसाद शर्मा के सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सनातन समरस संगम एवं नंदोत्सव का भव्य आयोजन हुआ

sikar photo

दिनभर चले कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

sikar photo

गुगा मेडियो से श्री गुगाजी महाराज की दिव्य ज्योत एवं निशान कल्याण धाम पहुचें।

sikar photo

वाल्मीकि समाज एवं मेघवाल समाज सीकर की सभी गुगा मेडियो से श्री गुगाजी महाराज की दिव्य ज्योत एवं निशान कल्याण धाम पहुचें

