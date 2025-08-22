श्री कल्याण धाम में हुआ सनातन समरस संगम का भव्य आयोजन।
श्री कल्याण धाम में महंत विष्णु प्रसाद शर्मा के सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सनातन समरस संगम एवं नंदोत्सव का भव्य आयोजन हुआ
दिनभर चले कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
गुगा मेडियो से श्री गुगाजी महाराज की दिव्य ज्योत एवं निशान कल्याण धाम पहुचें।
वाल्मीकि समाज एवं मेघवाल समाज सीकर की सभी गुगा मेडियो से श्री गुगाजी महाराज की दिव्य ज्योत एवं निशान कल्याण धाम पहुचें
