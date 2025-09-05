शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में दीक्षारंभ समारोह संपन्न
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में आयोजित दीक्षारंभ समारोह में गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शेखावाटी वीरों की धरती है, देश को सर्वाधिक सैनिक इसी सरजमीं ने दिए हैं।
विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मीडिया लैब और कयुनिटी रेडियो शेखावाटी 91.2 का लोकार्पण भी किया।
बच्चों को आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, स्थानीय लोक कला, संस्कृति, सभ्यता, भाषा सहित सभी का ज्ञान ग्रहण करवाया जाएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में कहा था कि अंग्रेजों ने धीरे-धीरे भारतीयों के कुटीर उद्योगों समाप्त कर उनका रोजगार छीना
