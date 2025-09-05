Patrika LogoSwitch to English

सीकर

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में दीक्षारंभ समारोह संपन्न

सीकर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में आयोजित दीक्षारंभ समारोह में गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शेखावाटी वीरों की धरती है, देश को सर्वाधिक सैनिक इसी सरजमीं ने दिए हैं। यहां मां अपने बच्चों को लोरी की जगह युद्ध कथाएं सुनाई जाती है। उन्होंने सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके माता-पिता को शुभकामनाएं भी

सीकर

Pankaj Parmuwal

Sep 05, 2025

sikar photo

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में दीक्षारंभ समारोह संपन्न

sikar photo

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में आयोजित दीक्षारंभ समारोह में गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शेखावाटी वीरों की धरती है, देश को सर्वाधिक सैनिक इसी सरजमीं ने दिए हैं।

sikar photo

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मीडिया लैब और कयुनिटी रेडियो शेखावाटी 91.2 का लोकार्पण भी किया।

sikar photo

बच्चों को आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, स्थानीय लोक कला, संस्कृति, सभ्यता, भाषा सहित सभी का ज्ञान ग्रहण करवाया जाएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में कहा था कि अंग्रेजों ने धीरे-धीरे भारतीयों के कुटीर उद्योगों समाप्त कर उनका रोजगार छीना

sikar photo

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में दीक्षारंभ समारोह संपन्न

Updated on:

05 Sept 2025 06:55 pm

Published on:

05 Sept 2025 06:54 pm

