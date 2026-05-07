गैस एजेंसी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।

सीकर। आमजन को घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में हो रही भारी परेशानियों, अव्यवस्थाओं एवं कथित कालाबाजारी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीकर की ओर से प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया