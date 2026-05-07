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गैस एजेंसी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।

सीकर। आमजन को घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में हो रही भारी परेशानियों, अव्यवस्थाओं एवं कथित कालाबाजारी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीकर की ओर से प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विक्रम गैस एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग होने [&hellip;]

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सीकर

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Pankaj Parmuwal

May 07, 2026

sikar photo

आमजन को बार-बार एजेंसी एवं गोदाम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तथा लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

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सीकर। आमजन को घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में हो रही भारी परेशानियों, अव्यवस्थाओं एवं कथित कालाबाजारी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीकर की ओर से प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया

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गैस एजेंसी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

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प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।

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प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक नारेबाजी की गई।

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Published on:

07 May 2026 08:33 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / गैस एजेंसी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।

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