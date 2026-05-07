आमजन को बार-बार एजेंसी एवं गोदाम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तथा लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
सीकर। आमजन को घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में हो रही भारी परेशानियों, अव्यवस्थाओं एवं कथित कालाबाजारी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीकर की ओर से प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया
गैस एजेंसी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।
प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक नारेबाजी की गई।
बड़ी खबरेंView All
समाचार