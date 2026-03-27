भगवान राम के जन्मोत्सव पर निकली ऐतिहासिक शोभायात्रा

माथे पर भगवा साफा, हाथ में भगवा ध्वज, जुबान पर भगवान राम के जयकारे और भक्ति गीतों पर मस्त होकर झूमते मतवारे...बरसते फूल-फरियों, बजते ढोल- नगाड़े और डमरुओं के बीच रामनवमी पर गुरुवार को भानुकुलनंद भगवान राम की भव्य शोभायात्रा निकली