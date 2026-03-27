भगवान राम के जन्मोत्सव पर निकली ऐतिहासिक शोभायात्रा
माथे पर भगवा साफा, हाथ में भगवा ध्वज, जुबान पर भगवान राम के जयकारे और भक्ति गीतों पर मस्त होकर झूमते मतवारे...बरसते फूल-फरियों, बजते ढोल- नगाड़े और डमरुओं के बीच रामनवमी पर गुरुवार को भानुकुलनंद भगवान राम की भव्य शोभायात्रा निकली
हर चेहरा भक्ति की मस्ती में सराबोर तो हर कदम उत्साह से भरा था।
लाखों भक्तों का हुजूम ऐसा उमड़ा कि चार किमी तक भी उसका ओर- छोर नहीं दिखा
जहां तक नजर गई वहां तक बस आस्था, आनंद और उल्लास से उमगते-उमड़ते जनसमूह ही दिखाई दिए।
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