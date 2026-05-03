मानस भवन के पीछे 50 साल पुरानी झुग्गियों को हटाया , पीड़ित परिवार दिन भर लगाते रहे गुहार,देखें photos

दोपहर में धक्का मुक्की कर पीड़ित लोग अंदर जाने की कोशिश करते रहे ।
अंकिता दांगी की नीट की परिक्षा थी रोते बिलखते हुए ।
झुग्गियों को किया कवर ,बाहर पीड़ित परिवार रोते बिलखते हुए ।
दोपहर में धक्का मुक्की कर पीड़ित लोग अंदर जाने की कोशिश करते रहे ।
पीड़ित परिवार वालों और कांग्रेसियों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रवाना किया ।
पीड़ित परिवार वालों और कांग्रेसियों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रवाना किया ।
पीड़ित परिवार वालों और कांग्रेसियों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रवाना किया ।
बड़ी खबरेंView All
समाचार