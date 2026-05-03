3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

मानस भवन के पीछे 50 साल पुरानी झुग्गियों को हटाया , पीड़ित परिवार दिन भर लगाते रहे गुहार,देखें photos

भोपाल मानस भवन के पीछे अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया । कांग्रेस नेता , पार्षद, पूर्व विधायक , प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे , दिन भर गर्मागर्मी रही । फोटो सुभाष ठाकुर

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

subhash bile

May 03, 2026

Bhopal Atikraman Karywahi

दोपहर में धक्का मुक्की कर पीड़ित लोग अंदर जाने की कोशिश करते रहे ।

Bhopal Atikraman Karywahi

अंकिता दांगी की नीट की परिक्षा थी रोते बिलखते हुए । 

Bhopal Atikraman Karywahi

झुग्गियों को किया कवर ,बाहर पीड़ित परिवार रोते बिलखते हुए ।

Bhopal Atikraman Karywahi

दोपहर में धक्का मुक्की कर पीड़ित लोग अंदर जाने की कोशिश करते रहे ।

Bhopal Atikraman Karywahi

पीड़ित परिवार वालों और कांग्रेसियों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रवाना किया ।

Bhopal Atikraman Karywahi

पीड़ित परिवार वालों और कांग्रेसियों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रवाना किया ।

Bhopal Atikraman Karywahi

पीड़ित परिवार वालों और कांग्रेसियों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रवाना किया ।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 May 2026 06:39 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / मानस भवन के पीछे 50 साल पुरानी झुग्गियों को हटाया , पीड़ित परिवार दिन भर लगाते रहे गुहार,देखें photos

बड़ी खबरें

View All

समाचार

Rajasthan: 101 करोड़ की लागत से बनास नदी पर पुल का होगा निर्माण, कल विधायक करेंगे शिलान्यास, लाखों को लोगों को मिलेगी राहत

Banas River Bridge
सवाई माधोपुर

MP में शिवराज सिंह चौहान ने कसी कमान, भाजपा नेताओं के बदल गए बयान

Shivraj Singh Chouhan tightens reins BJP leaders statements change MP News
विदिशा

Rajasthan: घर से खेतों पर गए शिक्षक का शव मेड पर मिला, हत्या की आशंका, गांव में फैली सनसनी

Teacher Murder
बांसवाड़ा

‘समाज में जहर घोल रही BJP, सिखों का गलत इतिहास पढ़ा रही’, सपा ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- करारा जवाब मिलेगा

SP leader Kuldeep Singh Bhullar
बरेली

महिला की संदिग्ध मौत, पति बोला- नॉनवेज को लेकर विवाद हुआ था, मायके पक्ष बोला- बेटी शाकाहारी थी

khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.