Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

माधव सागर तालाब पर किया पितरों का तर्पण

सीकर. श्रीकल्याण धाम की ओर से शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि पर पितृ दिवाली का आयोजन किया गया। पितरों के सामूहिक तर्पण कार्यक्रम के बाद शाम को कल्याणजी की शोभायात्रा निकाली गई, जो बैंड बाजों के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ा तालाब पहुंची। यहां तालाब को हजारों दीयों से भव्य रूप से सजाकर पितरों के [&hellip;]

सीकर

Pankaj Parmuwal

Sep 20, 2025

sikar photo

माधव सागर तालाब पर किया पितरों का तर्पण

sikar photo

श्रीकल्याण धाम की ओर से शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि पर पितृ दिवाली का आयोजन किया गया

sikar photo

पितरों के सामूहिक तर्पण कार्यक्रम के बाद शाम को कल्याणजी की शोभायात्रा निकाली गई, जो बैंड बाजों के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ा तालाब पहुंची।

sikar photo

यहां तालाब को हजारों दीयों से भव्य रूप से सजाकर पितरों के निमित दीप दान किया गया।

sikar photo

शाम पांच बजे कल्याण धणी की महाआरती कर शालिग्राम भगवान का तुलसी दल से पूजन किया गया।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Sept 2025 12:01 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / माधव सागर तालाब पर किया पितरों का तर्पण

बड़ी खबरें

View All

समाचार

चाय की चुस्की के दस करोड़, भिलाई स्टील प्लांट में ऐसे मची है लूट! ठेकेदार की मौज ही मौज

CG News
भिलाई

ऑल द बेस्ट मम्मा: एग्जाम देने आई मां से दूर होते बेटे की मासूमियत ने छुआ दिल, हाथ हिलाकर मां को रवाना किया

Sikar RSSB exam centre touching moment
सीकर

अचानक गलने लगी चेहरे की हड्डी और मांसपेशियां, भोपाल में मिला दुर्लभ रोग का मरीज

rare disease hemifacial microsomia patient was found in Bhopal
भोपाल

सैलानियों के लिए गुड न्यूज़, अक्टूबर से खुलेगा ये टाइगर रिजर्व, कोर जोन में घूमने का मिलेगा मौका

panna tiger reserve online tickets october bengal tiger mp news
पन्ना

दर्दनाक हादसे में 4 साधुओं की मौत 3 गंभीर, कुएं में जा गिरी बेकाबू बोलरो

Tragic Accident
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.