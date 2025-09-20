माधव सागर तालाब पर किया पितरों का तर्पण
श्रीकल्याण धाम की ओर से शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि पर पितृ दिवाली का आयोजन किया गया
पितरों के सामूहिक तर्पण कार्यक्रम के बाद शाम को कल्याणजी की शोभायात्रा निकाली गई, जो बैंड बाजों के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ा तालाब पहुंची।
यहां तालाब को हजारों दीयों से भव्य रूप से सजाकर पितरों के निमित दीप दान किया गया।
शाम पांच बजे कल्याण धणी की महाआरती कर शालिग्राम भगवान का तुलसी दल से पूजन किया गया।
