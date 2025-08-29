सुबह पंडित नरेश शर्मा के सानिध्य में गोशाला स्थित पवित्र कुंड में पूजा अर्चना की गई।
ऋषि पंचमी पर सीकर विप्र समाज की ओर से गोपीनाथ गोशाला में श्रावणी उपाकर्म हुआ
खाखीजी अखाड़ा के महंत दयाल दास और कल्याणजी मंदिर के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा की मौजूदगी में ऋषि-पूजन, सूर्योपस्थान, यज्ञोपवीत (जनेऊ) पूजन, नवीन यज्ञोपवीत धारण, वेद-स्वाध्याय एवं ऋषि तर्पण, रक्षासूत्र बाँधना, दान-व्रत एवं संयम संकल्प किए गए।
सभी विप्रजनों ने श्रीनरसिंह मंदिर खाखी अखाड़ा में आयोजित पूजा में भाग लिया।
दश-स्नान एवं पवित्र स्नान विधि हुई।
