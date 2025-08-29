Patrika LogoSwitch to English

सीकर

ऋषि पंचमी पर सीकर विप्र समाज की ओर से गोपीनाथ गोशाला में श्रावणी उपाकर्म हुआ।

सीकर. सुबह पंडित नरेश शर्मा के सानिध्य में गोशाला स्थित पवित्र कुंड में पूजा अर्चना की गई। सर्वप्रथम प्रायश्चित संकल्प (हेमाद्रि संकल्प), दश-स्नान एवं पवित्र स्नान विधि हुई। कुंड पूजन के बाद सभी विप्रजनों ने श्रीनरसिंह मंदिर खाखी अखाड़ा में आयोजित पूजा में भाग लिया। जहां खाखीजी अखाड़ा के महंत दयाल दास और कल्याणजी मंदिर [&hellip;]

सीकर

Pankaj Parmuwal

Aug 29, 2025

sikar photo

सुबह पंडित नरेश शर्मा के सानिध्य में गोशाला स्थित पवित्र कुंड में पूजा अर्चना की गई।

sikar photo

ऋषि पंचमी पर सीकर विप्र समाज की ओर से गोपीनाथ गोशाला में श्रावणी उपाकर्म हुआ

sikar photo

खाखीजी अखाड़ा के महंत दयाल दास और कल्याणजी मंदिर के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा की मौजूदगी में ऋषि-पूजन, सूर्योपस्थान, यज्ञोपवीत (जनेऊ) पूजन, नवीन यज्ञोपवीत धारण, वेद-स्वाध्याय एवं ऋषि तर्पण, रक्षासूत्र बाँधना, दान-व्रत एवं संयम संकल्प किए गए।

sikar photo

सभी विप्रजनों ने श्रीनरसिंह मंदिर खाखी अखाड़ा में आयोजित पूजा में भाग लिया।

sikar photo

दश-स्नान एवं पवित्र स्नान विधि हुई।

Published on:

29 Aug 2025 12:07 pm

Hindi News / News Bulletin / ऋषि पंचमी पर सीकर विप्र समाज की ओर से गोपीनाथ गोशाला में श्रावणी उपाकर्म हुआ।

