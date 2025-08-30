Patrika LogoSwitch to English

जैन धर्म के दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिन जैन मंदिरों में उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई।

सीकर। जैन धर्म के दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिन शहर के बावड़ी गेट स्थित बड़ा मंदिर, जाट बाजार स्थित दीवान जी की नसिया, बजाज रोड स्थित नया जैन मंदिर सहित समस्त जैन मंदिरों में भक्ति भाव से उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई। इस दौरान मंदिरों में अभिषेक शांति धारा विधान और पूजन विधान [&hellip;]

सीकर

Pankaj Parmuwal

Aug 30, 2025

sikar photo

जैन मंदिरों में भक्ति भाव से उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई

sikar photo

समस्त जैन मंदिरों में भक्ति भाव से उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई।

sikar photo

अभिषेक शांति धारा विधान और पूजन विधान आदि आयोजित हुए

sikar photo

नया जैन मंदिर में अभिषेक शांति धारा अमरचंद रितेश व लक्ष्य रारा परिवार ने की

sikar photo

पंडित जयंत कुमार शास्त्री ने धार्मिक क्रियाएं पूरी की।

Published on:

30 Aug 2025 10:22 am

जैन धर्म के दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिन जैन मंदिरों में उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई।

