जैन धर्म के दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिन जैन मंदिरों में उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई।

समस्त जैन मंदिरों में भक्ति भाव से उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई।
अभिषेक शांति धारा विधान और पूजन विधान आदि आयोजित हुए
नया जैन मंदिर में अभिषेक शांति धारा अमरचंद रितेश व लक्ष्य रारा परिवार ने की
पंडित जयंत कुमार शास्त्री ने धार्मिक क्रियाएं पूरी की।
