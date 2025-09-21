CG News: छत्तीसगढ़ रजत जयंती पर स्काई ग्रुप की स्वास्थ्य पहल, ग्रामीणों को मिला मुफ्त इलाज, देखें

निशुल्क स्वास्थ्य शिविर– छत्तीसगढ़ (Raipur) रजत जयंती के अवसर पर 19 सितंबर 2025 को ग्राम टेमटेमा (विकासखण्ड खरसिया, जिला रायगढ़) में स्काई अलॉयज एंड पावर लिमिटेड ने शिविर आयोजित किया।
चिकित्सकीय सुविधाएँ– पेशेवर चिकित्सकों ने रक्तचाप, शुगर और अन्य शारीरिक जांचें कीं, साथ ही परामर्श और दवाइयां भी दी गईं। (Sky Alloys and Power Limited)
स्वास्थ्य जागरूकता– ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। (Sky Alloys and Power Private Limited)
CG News: ग्रामीणों को लाभ– ग्रामवासियों और आसपास के लोगों ने शिविर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लाभ उठाया।
स्काई ग्रुप की पहल– स्काई ग्रुप के सीएमडी रवि सिंघल ने बताया कि यह पहला आयोजन नहीं है, कंपनी लगातार जनहितैषी कार्य करती रही है। (Sky Alloys and Power Limited)
पूर्व आयोजन– स्काई ग्रुप द्वारा पहले भी रक्तदान शिविर, पौधारोपण, स्कूलों में स्टेशनरी-किताब-बैग वितरण, योग एवं प्राणायाम शिविर (Raigarh) का सफल आयोजन किया जा चुका है।
