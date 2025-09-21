Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

CG News: छत्तीसगढ़ रजत जयंती पर स्काई ग्रुप की स्वास्थ्य पहल, ग्रामीणों को मिला मुफ्त इलाज, देखें

CG News: छत्तीसगढ़ रजत जयंती पर स्काई अलॉयज एंड पावर लिमिटेड ने ग्राम टेमटेमा (खरसिया, रायगढ़) में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया।

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Sep 21, 2025

CG News

निशुल्क स्वास्थ्य शिविर– छत्तीसगढ़ (Raipur) रजत जयंती के अवसर पर 19 सितंबर 2025 को ग्राम टेमटेमा (विकासखण्ड खरसिया, जिला रायगढ़) में स्काई अलॉयज एंड पावर लिमिटेड ने शिविर आयोजित किया।

CG News

चिकित्सकीय सुविधाएँ– पेशेवर चिकित्सकों ने रक्तचाप, शुगर और अन्य शारीरिक जांचें कीं, साथ ही परामर्श और दवाइयां भी दी गईं। (Sky Alloys and Power Limited)

CG News

स्वास्थ्य जागरूकता– ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। (Sky Alloys and Power Private Limited)

CG News

CG News: ग्रामीणों को लाभ– ग्रामवासियों और आसपास के लोगों ने शिविर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लाभ उठाया।

CG News

स्काई ग्रुप की पहल– स्काई ग्रुप के सीएमडी रवि सिंघल ने बताया कि यह पहला आयोजन नहीं है, कंपनी लगातार जनहितैषी कार्य करती रही है। (Sky Alloys and Power Limited)

CG News

पूर्व आयोजन– स्काई ग्रुप द्वारा पहले भी रक्तदान शिविर, पौधारोपण, स्कूलों में स्टेशनरी-किताब-बैग वितरण, योग एवं प्राणायाम शिविर (Raigarh) का सफल आयोजन किया जा चुका है।

Published on:

21 Sept 2025 02:58 pm

