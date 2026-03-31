Mahavir Jayanti 2026: रायपुर में महावीर जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा, शहर में दिखा धार्मिक उत्साह, देखें तस्वीरें…

Mahavir Jayanti 2026: भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष में रायपुर के मालवीय रोड दिगंबर जैन मंदिर से निकलकर सदर बाजार ऋषभ जैन मंदिर होते हुए बढ़ई पारा, रामसागर पारा, गुरूनानक चौक होते हुए एमजी रोड दादाबाड़ी में समापन हुआ।