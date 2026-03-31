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Mahavir Jayanti 2026: रायपुर में महावीर जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा, शहर में दिखा धार्मिक उत्साह, देखें तस्वीरें…

Mahavir Jayanti 2026: रायपुर में महावीर जयंती के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें भक्ति गीत, पारंपरिक वेशभूषा और समाज के लोगों की भागीदारी देखने को मिली।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 31, 2026

Mahavir Jayanti 2026: भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष में रायपुर के मालवीय रोड दिगंबर जैन मंदिर से निकलकर सदर बाजार ऋषभ जैन मंदिर होते हुए बढ़ई पारा, रामसागर पारा, गुरूनानक चौक होते हुए एमजी रोड दादाबाड़ी में समापन हुआ।

Mahavir Jayanti 2026: जुलूस के दौरान भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय बना रहा।

Mahavir Jayanti 2026: पूरे आयोजन के दौरान धार्मिक और उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहा।

आयोजकों के अनुसार, ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं।

ध्वज और पारंपरिक वेशभूषा में शामिल श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र रहे।

शहर के विभिन्न हिस्सों में समाज के लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया।

प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

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Updated on:

31 Mar 2026 10:53 am

Published on:

31 Mar 2026 10:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Mahavir Jayanti 2026: रायपुर में महावीर जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा, शहर में दिखा धार्मिक उत्साह, देखें तस्वीरें…

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