Raipur Drug Raid: ड्रग्स सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई, गोदाम से चल रहा था सप्लाई, दो संदिग्ध हिरासत में

इस कार्रवाई में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पूरी योजना के तहत रात में घेराबंदी कर रेड की, ताकि कोई भी आरोपी फरार न हो सके। दरअसल, पुलिस को काफी समय से इनपुट मिल रहे थे कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक गोदाम का इस्तेमाल ड्रग्स की सप्लाई चेन के रूप में किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री भी जब्त की गई है, जिसकी जांच की जा रही है।