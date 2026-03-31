CG News: रिकॉर्ड तोड़ बिजली, छत्तीसगढ़ में पहली बार खपत ने छुआ 6500 मेगावॉट का आंकड़ा

पिछले साल प्रदेश में बिजली की अधिकतम खपत 7006 मेगावॉट तक हुई थी। इस साल भी मांग पिछले साल की तरह रहने की संभावना है। गर्मी बढ़ने और धान की खेत में पानी के लिए किसान पंप चला रहे हैं। इससे खपत बढ़ गई है। अभी प्रदेश की रोजाना जरुरतें 6400 से 6500 मेगावॉट के बीच देखी जा रही है। गर्मी बढ़ने पर इसमें और वृद्धि की संभावना है।