छत्तीसगढ़ के बारिश और ओलों के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 अप्रैल तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी…

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, वर्तमान में कई सक्रिय मौसम प्रणालियों का प्रभाव प्रदेश पर पड़ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर ईरान और कैस्पियन सागर के ऊपर सक्रिय है, जबकि एक द्रोणिका उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। इसके अलावा पंजाब-हरियाणा के आसपास चक्रीय परिसंचरण, पूर्वी भारत में सक्रिय द्रोणिका और अन्य वायुमंडलीय गतिविधियों के कारण प्रदेश में अस्थिर मौसम की स्थिति बनी हुई है।