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छत्तीसगढ़ के बारिश और ओलों के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 अप्रैल तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के एक-दो स्थानों पर आज हल्की बारिश, गरज-चमक और अंधड़ की संभावना है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Mar 31, 2026

छत्तीसगढ़ के बारिश और ओलों के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 अप्रैल तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ के बारिश और ओलों के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 अप्रैल तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के एक-दो स्थानों पर आज हल्की बारिश, गरज-चमक और अंधड़ की संभावना है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। विभाग का कहना है कि 4 अप्रैल तक मौसम का यह मिजाज बना रह सकता है, जिससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

CG Weather Update: रायपुर सबसे गर्म, अंबिकापुर रहा सबसे ठंडा

प्रदेश में सोमवार को मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिला, जहां एक ओर गर्मी ने अपने तेवर दिखाए तो दूसरी ओर कुछ इलाकों में राहत भी महसूस की गई। रायपुर में अधिकतम तापमान 40.5°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2.9°C अधिक रहा, जिससे राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव तेज बना रहा।

वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 19.6°C रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा और वहां सुबह-शाम के समय हल्की ठंडक महसूस की गई। दूसरी तरफ बस्तर और बिलासपुर संभाग के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली।

इस बदलाव ने यह संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, जिससे कहीं गर्मी तो कहीं बारिश का असर देखने को मिलेगा।

कई मौसम प्रणालियों का संयुक्त प्रभाव

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, वर्तमान में कई सक्रिय मौसम प्रणालियों का प्रभाव प्रदेश पर पड़ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर ईरान और कैस्पियन सागर के ऊपर सक्रिय है, जबकि एक द्रोणिका उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। इसके अलावा पंजाब-हरियाणा के आसपास चक्रीय परिसंचरण, पूर्वी भारत में सक्रिय द्रोणिका और अन्य वायुमंडलीय गतिविधियों के कारण प्रदेश में अस्थिर मौसम की स्थिति बनी हुई है।

गरज-चमक, अंधड़ और ओले गिरने की आशंका

इन सभी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से 31 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ अंधड़, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हालांकि अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है, लेकिन इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी रायपुर में आज आसमान मुख्यतः साफ रहने के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 41°C और न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रहने की संभावना है।

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Updated on:

31 Mar 2026 11:27 am

Published on:

31 Mar 2026 11:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के बारिश और ओलों के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 अप्रैल तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी…

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