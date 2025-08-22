CG News: त्यौहार के लिए सजे राजधानी के बाजार, पोला के लिए आए मिट्टी के बैल और खिलौने, देखें तस्वीरें

मिट्टी के बैल की जोड़ी 150 रुपए, बिना रंग वाले मिट्टी के बैल जोड़ी 120 रुपए और लकड़ी से बनी बैल जोड़ी की कीमत 180 रुपए में बाजार में है। वही खिलौने वाले मिट्टी के बर्तन सग्रह 100 रुपए तक मिल रहा हैं।