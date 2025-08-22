CG News: त्यौहार के लिए सजे राजधानी के बाजार, पोला के लिए आए मिट्टी के बैल और खिलौने, देखें तस्वीरें

छत्तीसगढ़ राज्य में तीजा पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सामाजिक और पारिवारिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है।
शहर के आमापारा, राठौर चौक, गोलबाजार, पुरानी बस्ती, फाफाडीह, तेलीबांधा, टिकरापारा, रायपुरा के अलावा अन्य जगहों पर पोला के लिए बाजार सज गए हैं।
मिट्टी के बैल की जोड़ी 150 रुपए, बिना रंग वाले मिट्टी के बैल जोड़ी 120 रुपए और लकड़ी से बनी बैल जोड़ी की कीमत 180 रुपए में बाजार में है। वही खिलौने वाले मिट्टी के बर्तन सग्रह 100 रुपए तक मिल रहा हैं।
इस बार शनिवार 23 अगस्त को पोला का त्योहार मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में भी पोला पर्व धूमधाम से मनाया जाता है।
शहर में पोला पर बैल दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। शहर के रावणभांठा मैदान और रामसागर पारा में भव्य बैल दौड़ पोरा तिहार का आयोजन किया जाएगा।
