ग्लास ब्रिज से 15 मीटर ऊंची स्लाइड तक… रायपुर को मिला एडवेंचर, मस्ती और फैमिली एंटरटेनमेंट का ग्रैंड डेस्टिनेशन, देखें Photos

Water Park: सरोना स्थित एम्यूज ओ-रामा मैनेजमेंट की ओर से जारुल ने बताया, यहां आने वाला हर मेहमान सिर्फ घूमता नहीं, बल्कि हर राइड के साथ एक याद लेकर लौटता है। यह ऐसा प्लेस है जहां आप दिनभर घूम लें तो भी पूरा नहीं घूम पाते। घूमते हुए थक जाएं तो यहां फूड कोर्ट भी है जहां आप मनपसंद डिश ऑर्डर कर सकते हैं, हालांकि इसके चार्ज टिकट में शामिल नहीं हैं। यानी आपको अलग से पे करना होगा।