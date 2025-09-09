Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Ganesh Jhanki 2025: रायपुर में गणेश झांकी 2025 की भव्य रौनक, देखें Photo..

CG Ganesh Jhanki 2025: रायपुर इस बार गणेश उत्सव 2025 में रंग-बिरंगी रोशनी और भव्य झांकियों से जगमगा उठी है। शहर के विभिन्न पंडालों में गणपति बप्पा की शानदार प्रतिमाओं के साथ-साथ आकर्षक थीम आधारित झांकियों ने भक्तों का दिल जीत लिया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Trilochan Manikpuri

Sep 09, 2025

CG Ganesh Jhanki 2025: रायपुर में गणेश झांकी 2025 की भव्य रौनक, देखें Photo..

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इस बार गणेश उत्सव 2025 में रंग-बिरंगी रोशनी और भव्य झांकियों से जगमगा उठी है। शहर के विभिन्न पंडालों में गणपति बप्पा की शानदार प्रतिमाओं के साथ-साथ आकर्षक थीम आधारित झांकियों ने भक्तों का दिल जीत लिया।

CG Ganesh Jhanki 2025: रायपुर में गणेश झांकी 2025 की भव्य रौनक, देखें Photo..

इस बार झांकियों में खास तौर पर छत्तीसगढ़ी परंपरा, लोक संस्कृति, धार्मिक कथाओं और समकालीन सामाजिक संदेशों को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है।

CG Ganesh Jhanki 2025: रायपुर में गणेश झांकी 2025 की भव्य रौनक, देखें Photo..

कहीं भगवान गणेश को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते दिखाया गया, तो कहीं डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण थीम पर झांकियाँ तैयार की गईं।

CG Ganesh Jhanki 2025: रायपुर में गणेश झांकी 2025 की भव्य रौनक, देखें Photo..

तेलीबांधा, पुरानी बस्ती, टिकरापारा और शंकर नगर जैसे इलाकों में हजारों श्रद्धालु झांकियों को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक देर रात तक झांकियों का आनंद ले रहे हैं।

CG Ganesh Jhanki 2025: रायपुर में गणेश झांकी 2025 की भव्य रौनक, देखें Photo..

झांकियों में लेजर लाइट, रंगीन इलेक्ट्रॉनिक सजावट और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन ने उत्सव का उल्लास और बढ़ा दिया है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं।

CG Ganesh Jhanki 2025: रायपुर में गणेश झांकी 2025 की भव्य रौनक, देखें Photo..

रायपुर की गणेश झांकी 2025 न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का भी बेहतरीन प्रयास है।

Published on:

09 Sept 2025 02:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Ganesh Jhanki 2025: रायपुर में गणेश झांकी 2025 की भव्य रौनक, देखें Photo..

