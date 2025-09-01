Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र, देखें Photo

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेशोत्सव 2025 में गणेश प्रतिमाओं (मूर्तियाँ) की विविधता और रचनात्मकता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 01, 2025

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र

देशभर की तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई है।

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र

शहरभर में गणपति बप्पा के पंडाल सज चुके हैं और श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ बप्पा की आराधना कर रहे हैं।

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र

इस बार रायपुर में गणेश पंडालों का आकर्षण अलग ही नजर आ रहा है। कई समितियों ने थीम आधारित पंडाल तैयार किए हैं, जिनकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है।

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र

कहीं आध्यात्मिक माहौल के साथ पंडाल सजाए गए हैं, तो कहीं आधुनिक रोशनी और डेकोरेशन ने पंडालों को भव्य रूप दे दिया है।

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र

लोग घरों के साथ-साथ मोहल्लों और समितियों के पंडालों में भी धूमधाम से गणपति बप्पा की मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं।

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र

जगह-जगह सजावट और रोशनी का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है।

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र

गणेश पंडालों में प्रतिदिन विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र

श्रद्धालु परिवारों सहित बड़ी संख्या में पंडालों में पहुंचकर बप्पा के दर्शन कर रहे हैं।

CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र

रायपुर में गणेशोत्सव 2025 में गणेश प्रतिमाओं (मूर्तियाँ) की विविधता और रचनात्मकता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur

रायपुर

छत्तीसगढ़

