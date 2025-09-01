CG Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, अनोखे पंडाल बने आकर्षण का केंद्र, देखें Photo

देशभर की तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई है।
शहरभर में गणपति बप्पा के पंडाल सज चुके हैं और श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ बप्पा की आराधना कर रहे हैं।
इस बार रायपुर में गणेश पंडालों का आकर्षण अलग ही नजर आ रहा है। कई समितियों ने थीम आधारित पंडाल तैयार किए हैं, जिनकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है।
कहीं आध्यात्मिक माहौल के साथ पंडाल सजाए गए हैं, तो कहीं आधुनिक रोशनी और डेकोरेशन ने पंडालों को भव्य रूप दे दिया है।
लोग घरों के साथ-साथ मोहल्लों और समितियों के पंडालों में भी धूमधाम से गणपति बप्पा की मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं।
जगह-जगह सजावट और रोशनी का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है।
गणेश पंडालों में प्रतिदिन विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
श्रद्धालु परिवारों सहित बड़ी संख्या में पंडालों में पहुंचकर बप्पा के दर्शन कर रहे हैं।
रायपुर में गणेशोत्सव 2025 में गणेश प्रतिमाओं (मूर्तियाँ) की विविधता और रचनात्मकता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।
