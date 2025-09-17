अब छोटे बच्चों की मुस्कान पर मंडरा रहा खतरा, 90% झेल रहे दांत दर्द की समस्या, देखें

डॉ. जितेंद्र सराफ, सीनियर डेंटिस्ट: छोटे बच्चों में दांतों में सड़न का मुख्य कारण रातभर दूध की बोतल को मुंह में रखना है। इससे दूध दांतों में चिपक जाता है और दांत सड़ने लगता है। अब तो डेढ़ साल के छोटे बच्चों के केस भी आ रहे हैं, जो गंभीर है।