रायपुर

अब छोटे बच्चों की मुस्कान पर मंडरा रहा खतरा, 90% झेल रहे दांत दर्द की समस्या, देखें

CG Health: बच्चों में दांत सड़न की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। इसमें डेढ़ साल के बच्चों में भी ये समस्या आने लगी है। डेंटिस्ट के अनुसार करीब 70 से 80 फीसदी छोटे बच्चों के दांतों में कोई न कोई समस्या लेकर माताएं क्लीनिक पहुंच रही हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 17, 2025

CG Health

CG Health: नन्हें बच्चों में भी दांत सड़ने की समस्या– डेढ़ साल तक के बच्चों में भी डेंटल कैरीज के केस सामने आ रहे हैं।

CG Health

मुख्य वजह– माताएं रातभर दूध की बोतल बच्चों के मुंह में छोड़ देती हैं, जिससे दूध का अंश दांतों में चिपककर सड़न पैदा करता है।

CG Health

फास्ट फूड और मीठा भी जिम्मेदार– चॉकलेट और फास्ट फूड का सेवन दांतों में सड़न और दर्द को बढ़ाता है।

CG Health

बढ़ती संख्या में मरीज– सरकारी डेंटल कॉलेज और निजी क्लीनिक में 70–80% छोटे बच्चे दांतों की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं।

CG Health

इलाज की स्थिति– शुरुआती स्तर पर फिलिंग से समाधान होता है, लेकिन दर्द बढ़ने पर रूट कैनाल करना पड़ रहा है।

CG Health

डेंटिस्ट की सलाह– दूध पिलाने के बाद कपड़े से दांत साफ करें, बच्चों को नियमित ब्रश कराएं और मीठे खाद्य पदार्थों से बचाएं।

CG Health

डॉ. जितेंद्र सराफ, सीनियर डेंटिस्ट: छोटे बच्चों में दांतों में सड़न का मुख्य कारण रातभर दूध की बोतल को मुंह में रखना है। इससे दूध दांतों में चिपक जाता है और दांत सड़ने लगता है। अब तो डेढ़ साल के छोटे बच्चों के केस भी आ रहे हैं, जो गंभीर है।

Published on:

17 Sept 2025 03:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / अब छोटे बच्चों की मुस्कान पर मंडरा रहा खतरा, 90% झेल रहे दांत दर्द की समस्या, देखें

