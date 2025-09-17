अब छोटे बच्चों की मुस्कान पर मंडरा रहा खतरा, 90% झेल रहे दांत दर्द की समस्या, देखें

CG Health: नन्हें बच्चों में भी दांत सड़ने की समस्या– डेढ़ साल तक के बच्चों में भी डेंटल कैरीज के केस सामने आ रहे हैं।
मुख्य वजह– माताएं रातभर दूध की बोतल बच्चों के मुंह में छोड़ देती हैं, जिससे दूध का अंश दांतों में चिपककर सड़न पैदा करता है।
फास्ट फूड और मीठा भी जिम्मेदार– चॉकलेट और फास्ट फूड का सेवन दांतों में सड़न और दर्द को बढ़ाता है।
बढ़ती संख्या में मरीज– सरकारी डेंटल कॉलेज और निजी क्लीनिक में 70–80% छोटे बच्चे दांतों की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं।
इलाज की स्थिति– शुरुआती स्तर पर फिलिंग से समाधान होता है, लेकिन दर्द बढ़ने पर रूट कैनाल करना पड़ रहा है।
डेंटिस्ट की सलाह– दूध पिलाने के बाद कपड़े से दांत साफ करें, बच्चों को नियमित ब्रश कराएं और मीठे खाद्य पदार्थों से बचाएं।
डॉ. जितेंद्र सराफ, सीनियर डेंटिस्ट: छोटे बच्चों में दांतों में सड़न का मुख्य कारण रातभर दूध की बोतल को मुंह में रखना है। इससे दूध दांतों में चिपक जाता है और दांत सड़ने लगता है। अब तो डेढ़ साल के छोटे बच्चों के केस भी आ रहे हैं, जो गंभीर है।
