Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

स्वतंत्रता दौड़ को CM साय और खेल मंत्री ने दिखाई हरि झंडी, हजारों युवा एवं खिलाड़ी हुए शामिल

CG News: खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा रायपुर जिला प्रशासन के सहयोग से आज 14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन कराया गया।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 14, 2025

CG News

CG News: स्वतंत्रता दौड़ को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरि झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा, पुरंदर मिश्रा विधायक रायपुर नगर उत्तर, मोतीलाल साहू विधायक रायपुर ग्रामीण, अनुज शर्मा विधायक धरसीवां, गुरु खुशवंत साहेब विधायक आरंग, नवीन सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, यशवंत कुमार सचिव खेल एवं युवा कल्याण, तनुजा सलाम, संचालक खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।

CG News

CG News: इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं को आजादी के महत्व को समझाया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत विजन को साकार करने और 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प भी लिया।

CG News

CG News: खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा ने स्वतंत्रता दौड़ के माध्यम से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने का आह्वान किया तथा स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। स्वतंत्रता दौड़ के दौरान वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया।

CG News

CG News: स्वतंत्रता दौड़ शंकर नगर भारत माता चौक में स्थापित भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण कर समापन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, खेल अकादमी रायपुर के खिलाड़ी और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया।

CG News

CG News: खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा सभी के लिए स्वल्पाहार और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से जितेंद्र नायक युवा कल्याण अधिकारी, शिवराज साहू खेल अधिकारी, प्रवेश जोशी खेल अधिकारी, सुशांत पॉल खेल अधिकारी एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी, गिरीश शुक्ला खेल अधिकारी, टी एन रेड्डी वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2025 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / स्वतंत्रता दौड़ को CM साय और खेल मंत्री ने दिखाई हरि झंडी, हजारों युवा एवं खिलाड़ी हुए शामिल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

AIIMS में 6 सितंबर से शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, ऐसा करने वाला पहला सरकारी संस्थान

Raipur aiims cg news, CG crime news
रायपुर

CG Staff Nurse Recruitment 2025: स्टाफ नर्स के 225 पदों पर होगी भर्ती, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें Details

Job (Photo Patrika)
रायपुर

शराब पीने के बहाने बुलाया, फिर युवक की कर दी थी बेरहमी से हत्या, आरोपी ने बताई वजह

सभी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के 25 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा मेडल, गृह मंत्रालय ने जारी की सूची

Chhattisgarh police news medal list
रायपुर

कांग्रेस नेताओं ने रेस्टोरेंट संचालक को पीटा, जमकर चलाए लात-घूंसे, आधी रात मचा बवाल

congress Beaten
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.