स्वतंत्रता दौड़ को CM साय और खेल मंत्री ने दिखाई हरि झंडी, हजारों युवा एवं खिलाड़ी हुए शामिल

CG News: स्वतंत्रता दौड़ को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरि झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा, पुरंदर मिश्रा विधायक रायपुर नगर उत्तर, मोतीलाल साहू विधायक रायपुर ग्रामीण, अनुज शर्मा विधायक धरसीवां, गुरु खुशवंत साहेब विधायक आरंग, नवीन सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, यशवंत कुमार सचिव खेल एवं युवा कल्याण, तनुजा सलाम, संचालक खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।