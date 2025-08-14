स्वतंत्रता दौड़ को CM साय और खेल मंत्री ने दिखाई हरि झंडी, हजारों युवा एवं खिलाड़ी हुए शामिल

CG News: स्वतंत्रता दौड़ को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरि झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा, पुरंदर मिश्रा विधायक रायपुर नगर उत्तर, मोतीलाल साहू विधायक रायपुर ग्रामीण, अनुज शर्मा विधायक धरसीवां, गुरु खुशवंत साहेब विधायक आरंग, नवीन सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, यशवंत कुमार सचिव खेल एवं युवा कल्याण, तनुजा सलाम, संचालक खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।
CG News: इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं को आजादी के महत्व को समझाया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत विजन को साकार करने और 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प भी लिया।
CG News: खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा ने स्वतंत्रता दौड़ के माध्यम से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने का आह्वान किया तथा स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। स्वतंत्रता दौड़ के दौरान वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया।
CG News: स्वतंत्रता दौड़ शंकर नगर भारत माता चौक में स्थापित भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण कर समापन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, खेल अकादमी रायपुर के खिलाड़ी और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया।
CG News: खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा सभी के लिए स्वल्पाहार और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से जितेंद्र नायक युवा कल्याण अधिकारी, शिवराज साहू खेल अधिकारी, प्रवेश जोशी खेल अधिकारी, सुशांत पॉल खेल अधिकारी एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी, गिरीश शुक्ला खेल अधिकारी, टी एन रेड्डी वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
