CG News: करम परब पर्व में शामिल हुए CM साय, बोले- यह हमारी संस्कृति और पूर्वजों की अमूल्य धरोहर… देखें Photos

CG News: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि करम परब हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इस संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारा नैतिक कर्तव्य भी है।