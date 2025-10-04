Patrika LogoSwitch to English

CG News: करम परब पर्व में शामिल हुए CM साय, बोले- यह हमारी संस्कृति और पूर्वजों की अमूल्य धरोहर… देखें Photos

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी स्थित अखिल भारतीय वनवासी आश्रम परिसर में उरांव (सरना) आदिवासी विकास संघ रायपुर द्वारा आयोजित करम पूजा परब 2025 महोत्सव में शामिल हुए।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 04, 2025

करम परब पर्व 2025 में शामिल हुए CM साय (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी स्थित अखिल भारतीय वनवासी आश्रम परिसर में उरांव (सरना) आदिवासी विकास संघ रायपुर द्वारा आयोजित करम पूजा परब 2025 महोत्सव में शामिल हुए।

करम परब पर्व 2025 में शामिल हुए CM साय (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री साय ने भगवान करम राजा की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने भारत माता के तैलचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

करम परब पर्व 2025 में शामिल हुए CM साय (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि करम परब हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इस संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारा नैतिक कर्तव्य भी है।

करम परब पर्व 2025 में शामिल हुए CM साय (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: आगे साय ने कहा करम परब हमारे प्रकृति-प्रेम और पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने सभी को करम परब की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

करम परब पर्व 2025 में शामिल हुए CM साय (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारी तथा उरांव (सरना) आदिवासी विकास संघ से जुड़े परिवार और सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

Published on:

04 Oct 2025 04:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / CG News: करम परब पर्व में शामिल हुए CM साय, बोले- यह हमारी संस्कृति और पूर्वजों की अमूल्य धरोहर… देखें Photos

