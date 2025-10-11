CG News: पहाड़ी कोरवाओं को मिली विकास के रास्ते की सौगात, देखें तस्वीरें

CG News: पहाड़ी कोरवाओं को शासकीय जनहितकारी योजनाओं का लाभ मिले इस हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लायी गई थी, पर विस्तृत भू-भाग में पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित जनसंख्या स्तर के कारण वे इसके लाभ से वंचित थे। 2 min read