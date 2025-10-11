Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: पहाड़ी कोरवाओं को मिली विकास के रास्ते की सौगात, देखें तस्वीरें

CG News: पहाड़ी कोरवाओं को शासकीय जनहितकारी योजनाओं का लाभ मिले इस हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लायी गई थी, पर विस्तृत भू-भाग में पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित जनसंख्या स्तर के कारण वे इसके लाभ से वंचित थे।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 11, 2025

CG News: पहाड़ी कोरवाओं को मिली विकास के रास्ते की सौगात, देखें तस्वीरें

पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे पहाड़ों पर दूर-दूर अपने घर बनाकर निवास करते हैं, परन्तु समय के साथ यह विशेषता ही उनके लिए चुनौतियां लेकर आईं हैं।

CG News: पहाड़ी कोरवाओं को मिली विकास के रास्ते की सौगात, देखें तस्वीरें

पिछड़ी जनजातियों के क्षेत्रों के विकास के लिए लायी गई। इसके मापदण्डों में परिवर्तन कर सौ लोगों की जनसंख्या होने पर भी उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का कार्य किया गया।

CG News: पहाड़ी कोरवाओं को मिली विकास के रास्ते की सौगात, देखें तस्वीरें

जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के पहाड़ी कोरवा ग्राम हेठसेमर को सन्ना-रौनी मुख्य मार्ग से जोड़ा गया।

CG News: पहाड़ी कोरवाओं को मिली विकास के रास्ते की सौगात, देखें तस्वीरें

पहाड़ी कोरवा ग्राम हेठसेमर को सन्ना-रौनी मुख्य मार्ग से जोड़ा गया। जिसमें 3.67 करोड़ रुपए की लागत से पांच किमी लंबी सड़क का निर्माण किया गया।

CG News: पहाड़ी कोरवाओं को मिली विकास के रास्ते की सौगात, देखें तस्वीरें

रास्ते में दुर्गम पहाड़ और उथले पाट भी शामिल थे, इन सभी समस्याओं का समाधान निकालते हुए रोड़ का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

11 Oct 2025 09:02 am

Published on:

11 Oct 2025 09:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / CG News: पहाड़ी कोरवाओं को मिली विकास के रास्ते की सौगात, देखें तस्वीरें

