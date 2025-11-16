जिले में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन, आदिवासी समाज की अस्मिता और संस्कृति का जश्न, देखें तस्वीरें

CG News: उत्तर छत्तीसगढ़ लोकनृत्य महोत्सव में तमनार, देवगढ़, घरघोड़ा, पुसौर, खरसिया, लैलूंगा और धरमजयगढ़ के दलों ने पारंपरिक कर्मा नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। सामूहिक नृत्य की ताल और लय ने सांस्कृतिक सौंदर्य को नई ऊँचाई दी।