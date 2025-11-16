जिले में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन, आदिवासी समाज की अस्मिता और संस्कृति का जश्न, देखें तस्वीरें

CG News: रायगढ़ जिले में आयोजित जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस 2025 में जनजातीय समाज की परंपराएँ, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में कलाकारों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।
CG News: कार्यक्रम में मुरिया, पंथी, सरहुल और कर्मा जैसे पारंपरिक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोकवाद्यों की धुन और पारंपरिक वेशभूषा ने पूरे माहौल को उत्सवी रंगों से भर दिया।
CG News: स्कूल शिक्षा एवं ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव ने भगवान बिरसा मुंडा को “एक चेतना, एक विचार और एक क्रांति” बताते हुए कहा कि उनकी संघर्षगाथा आदिवासी समाज के स्वाभिमान का प्रतीक है।
CG News: मंत्री यादव ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के संकेतों को असाधारण रूप से समझता है। अंडमान-निकोबार के जारुवा समुदाय द्वारा सुनामी से पहले दी गई चेतावनी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।
CG News: उन्होंने आगाह किया कि सभ्यताओं का पतन तब शुरू होता है जब भाषा और संस्कृति पर आघात होता है। इसलिए जनजातीय समाज को अपनी परंपराओं और भाषाओं को संरक्षित रखना चाहिए।
CG News: कार्यक्रम में जनजातीय कलाकारों, समाज प्रमुखों, वरिष्ठजन एवं मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। महापौर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
CG News: उत्तर छत्तीसगढ़ लोकनृत्य महोत्सव में तमनार, देवगढ़, घरघोड़ा, पुसौर, खरसिया, लैलूंगा और धरमजयगढ़ के दलों ने पारंपरिक कर्मा नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। सामूहिक नृत्य की ताल और लय ने सांस्कृतिक सौंदर्य को नई ऊँचाई दी।
