Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

जिले में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन, आदिवासी समाज की अस्मिता और संस्कृति का जश्न, देखें तस्वीरें

CG News: रायगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस 2025 में मुरिया, पंथी, सरहुल और कर्मा नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ आदिवासी समाज की संस्कृति और अस्मिता का उत्सव मनाया गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 16, 2025

CG News

CG News: रायगढ़ जिले में आयोजित जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस 2025 में जनजातीय समाज की परंपराएँ, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में कलाकारों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

CG News

CG News: कार्यक्रम में मुरिया, पंथी, सरहुल और कर्मा जैसे पारंपरिक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोकवाद्यों की धुन और पारंपरिक वेशभूषा ने पूरे माहौल को उत्सवी रंगों से भर दिया।

CG News

CG News: स्कूल शिक्षा एवं ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव ने भगवान बिरसा मुंडा को “एक चेतना, एक विचार और एक क्रांति” बताते हुए कहा कि उनकी संघर्षगाथा आदिवासी समाज के स्वाभिमान का प्रतीक है।

CG News

CG News: मंत्री यादव ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के संकेतों को असाधारण रूप से समझता है। अंडमान-निकोबार के जारुवा समुदाय द्वारा सुनामी से पहले दी गई चेतावनी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

CG News

CG News: उन्होंने आगाह किया कि सभ्यताओं का पतन तब शुरू होता है जब भाषा और संस्कृति पर आघात होता है। इसलिए जनजातीय समाज को अपनी परंपराओं और भाषाओं को संरक्षित रखना चाहिए।

CG News

CG News: कार्यक्रम में जनजातीय कलाकारों, समाज प्रमुखों, वरिष्ठजन एवं मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। महापौर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

CG News

CG News: उत्तर छत्तीसगढ़ लोकनृत्य महोत्सव में तमनार, देवगढ़, घरघोड़ा, पुसौर, खरसिया, लैलूंगा और धरमजयगढ़ के दलों ने पारंपरिक कर्मा नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। सामूहिक नृत्य की ताल और लय ने सांस्कृतिक सौंदर्य को नई ऊँचाई दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Nov 2025 07:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / जिले में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन, आदिवासी समाज की अस्मिता और संस्कृति का जश्न, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के CM! स्पीकर रमन सिंह का बयान, बताई ये बड़ी वजह

Bihar New CM
रायपुर

धान खरीदी का सिलसिला शुरू, CM साय ने तराजू-बॉट की पूजा-अर्चना कर खरीदी का किया शुभारंभ…

धान खरीदी का सिलसिला शुरू, CM साय ने तराजू-बॉट की पूजा-अर्चना कर खरीदी का किया शुभारंभ...(photo-patrika)
रायपुर

स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर…

स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर...(photo-patrika)
रायपुर

Bihar Election Result: बिहार चुनाव परिणाम पर बोले CM साय, कहा- कांग्रेस पूरी तरह ‘यूज बल्ब’ बन गई है…

Bihar Election Result: बिहार चुनाव परिणाम पर बोले CM साय, कहा- कांग्रेस पूरी तरह ‘यूज बल्ब’ बन गई है...(photo-patrika)
रायपुर

8 हजार पुराने वाहन होंगे रद्द! परिवहन विभाग ने सभी विभागों से मांगी जानकारी, कबाड़ वाहनों पर कार्रवाई…

8 हजार पुराने वाहन होंगे रद्द! परिवहन विभाग ने सभी विभागों से मांगी जानकारी, कबाड़ वाहनों पर कार्रवाई...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.