CG Weather Update: अगले 3 दिन तक होगी बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें मौसम का हाल

CG Weather Update: मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन तक बाछल छाए रहने की संभावना जताई है। इस दौरान प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बूंदाबांदी हो सकती है। इस कारण प्रदेश में रात के दौरान तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। मौसम में आए बदलाव के कारण सरगुजा संभाग में कोहरा छाया रहा।