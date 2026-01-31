पैरेन्ट्स के साथ बच्चों की मंच पर धूम, SEE PICS

रायपुर। राजधानी में इन वा​र्षिक उत्सव के आयोजन लगातार स्कूल और कॉलेजों में चल रहे हैं। उत्सव में बड़े बच्चे तो अपना परफार्मेंस देते है, पर छोटे बच्चे भी कोई कम नही हैं। शनिवार को हुए आयोजन मेंनन्हे-नन्हे बच्चे माइक थामे मंच पर खड़े हुए, तो यह स्पष्ट दिखाई दिया कि बच्चों को केवल परफॉर्मर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और साहसी व्यक्तित्व के रूप में तैयार कर रही है। बच्चों को देखकर माता-पिता की आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी और बच्चे भी पूरे उत्साह और आनंद के साथ अपनी प्रस्तुति दे रहे थे।