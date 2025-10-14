Cough syrup: छत्तीसगढ़ में खांसी सिरप की बिक्री 80% तक घटी, बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों में डर

Cough syrup: डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की सावधानी: बच्चों को केवल सिंगल थैरेपी सिरप दिया जा रहा है, बिना पर्ची खांसी की दवा नहीं दी जा रही, और सीएमएचओ व सिविल सर्जन खांसी सिरप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।