रायपुर

Cough syrup: छत्तीसगढ़ में खांसी सिरप की बिक्री 80% तक घटी, बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों में डर

Cough syrup: मध्यप्रदेश व राजस्थान में खांसी की सिरप पीने के बाद बच्चों की हुई मौत के बाद छत्तीसगढ़ में भी लोग घबरा गए हैं।

2 min read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 14, 2025

Cough syrup

Cough syrup: खांसी सिरप पर बच्चों की मौत का असर: मध्यप्रदेश और राजस्थान में खांसी की सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में लोग खांसी की सिरप खरीदने से डर रहे हैं।

Cough syrup

सिरप की बिक्री में भारी गिरावट: थोक और रिटेल स्तर पर खांसी की सिरप की बिक्री लगभग 80% तक कम हो गई है।

Cough syrup

केंद्रीय और राज्य सरकार की एडवाइजरी: 6 अक्टूबर से दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप देने पर प्रतिबंध लगाया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की।

Cough syrup

मेडिकल स्टोर की रणनीति: रिटेलर अब कम स्टॉक रखते हैं (पहले 50 बोतल की जगह अब केवल 10 बोतल), ताकि किसी कार्रवाई या जोखिम से बचा जा सके।

Cough syrup

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बढ़ी भीड़: नरम-गरम मौसम के कारण बच्चों में खांसी, सर्दी और बुखार बढ़ने से पीएचसी और आंबेडकर अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है।

Cough syrup

Cough syrup: डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की सावधानी: बच्चों को केवल सिंगल थैरेपी सिरप दिया जा रहा है, बिना पर्ची खांसी की दवा नहीं दी जा रही, और सीएमएचओ व सिविल सर्जन खांसी सिरप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

Updated on:

14 Oct 2025 02:40 pm

Published on:

14 Oct 2025 02:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Cough syrup: छत्तीसगढ़ में खांसी सिरप की बिक्री 80% तक घटी, बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों में डर

