11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Mahadev Ghat: रक्षाबंधन के दूसरे दिन महादेव घाट में लगी भीड़, देखें तस्वीरें

Mahadev Ghat: शहर के टॉप स्पॉट में शुमार महादेव घाट में रविवार को पूरे दिन मेले जैसा माहौल रहा। संडे की छुट्टी और सुहावने मौसम का आनंद लेने लोग सुबह से ही यहां पहुंचने लगे।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 11, 2025

Mahadev Ghat: रक्षाबंधन के दूसरे दिन महादेव घाट में लगी भीड़, देखें तस्वीरें

शहर के टॉप स्पॉट में शुमार महादेव घाट में रविवार को पूरे दिन मेले जैसा माहौल रहा। संडे की छुट्टी और सुहावने मौसम का आनंद लेने लोग सुबह से ही यहां पहुंचने लगे।

Mahadev Ghat: रक्षाबंधन के दूसरे दिन महादेव घाट में लगी भीड़, देखें तस्वीरें

परिवारों के साथ आए लोगों ने नदी किनारे पिकनिक का मजा लिया, तो कई युवा दोस्तों के ग्रुप के साथ फोटो सेशन और हंसी-मजाक में मशगूल रहे।

Mahadev Ghat: रक्षाबंधन के दूसरे दिन महादेव घाट में लगी भीड़, देखें तस्वीरें

ढलते सूरज की सुनहरी किरणें जब पानी पर पड़ीं तो माहौल और भी मनमोहक हो गया।

Mahadev Ghat: रक्षाबंधन के दूसरे दिन महादेव घाट में लगी भीड़, देखें तस्वीरें

लक्ष्मण झूले से खारून नदी का शांत और खूबसूरत नजारा लोगों को खूब भाया। हवा के साथ पानी की ठंडी लहरों और हरियाली के बीच कई देर तक लोग वहीं खड़े होकर सुकून का अनुभव करते रहे।

Mahadev Ghat: रक्षाबंधन के दूसरे दिन महादेव घाट में लगी भीड़, देखें तस्वीरें

महादेव घाट एक सुंदर और शांत जगह है, जो रायपुर शहर के करीब है, इसलिए लोग यहां घूमने और समय बिताने भी आते हैं।

Mahadev Ghat: रक्षाबंधन के दूसरे दिन महादेव घाट में लगी भीड़, देखें तस्वीरें

नदी पर चल रही बोटिंग की रंगीन लाइटें शाम होते-होते आकर्षण का केंद्र बन गईं। महादेव घाट में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

11 Aug 2025 01:04 pm

Published on:

11 Aug 2025 01:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Mahadev Ghat: रक्षाबंधन के दूसरे दिन महादेव घाट में लगी भीड़, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

16 अगस्त को मनाया जाएगा जन्माष्टमी महोत्सव, शिव के बाद कृष्ण की भक्ति में डूबेगा पूरा शहर

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव (Photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ी रंग में रंगा रैम्प… परंपरा से वेस्टर्न तक फैशन शो में प्रतिभागियों ने दिखाया जलवा

छत्तीसगढ़ी रंग और मॉडर्न फैशन का जलवा (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर गरमाई सियासत, भाजपा-कांग्रेस में तीखा वार-पलटवार

प्रदेश भाजपा-कांग्रेस में सियासत गर्म (Photo source- Patrika)
रायपुर

वोट चोरी बयान पर गरमाई सियासत, CM सलाहकार का आरोप– कांग्रेस सोशल मीडिया आतंकी हैंडलर्स से भी ज्यादा खतरनाक

वोट चोरी के गठबंधन बयान पर जताई आपत्ति (Photo source- Patrika)
रायपुर

Indian Railway: 15 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक कराने के बाद भी सीट कॅन्फर्म नहीं,बसों में एक्स्ट्रा चार्ज देने की मजबूरी

Indian Railway: 15 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक कराने के बाद भी सीट कॅन्फर्म नहीं,बसों में एक्स्ट्रा चार्ज देने की मजबूरी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.