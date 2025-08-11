Mahadev Ghat: रक्षाबंधन के दूसरे दिन महादेव घाट में लगी भीड़, देखें तस्वीरें

शहर के टॉप स्पॉट में शुमार महादेव घाट में रविवार को पूरे दिन मेले जैसा माहौल रहा। संडे की छुट्टी और सुहावने मौसम का आनंद लेने लोग सुबह से ही यहां पहुंचने लगे।
परिवारों के साथ आए लोगों ने नदी किनारे पिकनिक का मजा लिया, तो कई युवा दोस्तों के ग्रुप के साथ फोटो सेशन और हंसी-मजाक में मशगूल रहे।
ढलते सूरज की सुनहरी किरणें जब पानी पर पड़ीं तो माहौल और भी मनमोहक हो गया।
लक्ष्मण झूले से खारून नदी का शांत और खूबसूरत नजारा लोगों को खूब भाया। हवा के साथ पानी की ठंडी लहरों और हरियाली के बीच कई देर तक लोग वहीं खड़े होकर सुकून का अनुभव करते रहे।
महादेव घाट एक सुंदर और शांत जगह है, जो रायपुर शहर के करीब है, इसलिए लोग यहां घूमने और समय बिताने भी आते हैं।
नदी पर चल रही बोटिंग की रंगीन लाइटें शाम होते-होते आकर्षण का केंद्र बन गईं। महादेव घाट में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ था।
