Mahadev Ghat: रक्षाबंधन के दूसरे दिन महादेव घाट में लगी भीड़, देखें तस्वीरें

लक्ष्मण झूले से खारून नदी का शांत और खूबसूरत नजारा लोगों को खूब भाया। हवा के साथ पानी की ठंडी लहरों और हरियाली के बीच कई देर तक लोग वहीं खड़े होकर सुकून का अनुभव करते रहे।