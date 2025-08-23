Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

डिप्टी CM साव ने प्रापर्टी एक्सपो का किया शुभारंभ, 51 गरीब कन्याओं के विवाह में क्रेडाई के सहभागी बनने की घोषणा… देखें तस्वीरें

CG News: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रापर्टी एक्सपो का शुभारंभ किया।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 23, 2025

डिप्टी CM साव ने प्रापर्टी एक्सपो का किया शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रापर्टी एक्सपो का शुभारंभ किया। उन्होंने एक्सपो में विभिन्न डेवलपर्स द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भ्रमण भी किया।

डिप्टी CM साव ने प्रापर्टी एक्सपो का किया शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा 22 अगस्त से 24 अगस्त तक इस तीन दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया गया है। इसमें 40 डेवलपर्स 300 से अधिक प्रोजेक्ट्स के साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं। विधायक पुरंदर मिश्रा और महापौर मीनल चौबे भी शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुईं।

डिप्टी CM साव ने प्रापर्टी एक्सपो का किया शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: अरुण साव ने एक्सपो का शुभारंभ करते हुए कहा कि पिछले 25 वर्षों में रायपुर की दशा और दिशा काफी बदली है। शहर का नक्शा बदल गया है। रायपुर वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। इस दौरान यहां अधोसंरचना विकास के महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे।

डिप्टी CM साव ने प्रापर्टी एक्सपो का किया शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। राज्य शासन ने प्रभावी नई औद्योगिक नीति बनाई है जो यहां निवेश को लगातार आकर्षित कर रही है। राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं रायपुर आ रही हैं।

डिप्टी CM साव ने प्रापर्टी एक्सपो का किया शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: साव ने क्रेडाई द्वारा आयोजित प्रापर्टी एक्सपो की सराहना करते हुए कहा कि यहां एक ही छत के नीचे अलग-अलग परिवारों की जरूरतों के मुताबिक प्रापर्टी उपलब्ध हैं। लोगों की सहूलियत के लिए डेवलपर्स के बैंकिंग पार्टनर और रेरा की टीम भी यहां मौजूद है।

डिप्टी CM साव ने प्रापर्टी एक्सपो का किया शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: विधायक पुरंदर मिश्रा ने एक्सपो के लिए आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोग लोगों की जरूरतों के मुताबिक मकानों की व्यवस्था कर सम्मानजनक ढंग से रहने की व्यवस्था करते हैं। इसी कड़ी में यह आयोजन भी उपयोगी है।

डिप्टी CM साव ने प्रापर्टी एक्सपो का किया शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: महापौर मीनल चौबे ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण रायपुर की बड़ी समस्या है। यह एक्सपो लोगों को रेरा अप्रूव्ड वैध प्रापर्टी खरीदने का अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। राजधानी के अनुरूप रायपुर का चौतरफा विकास हो रहा है। इसे हम हर लिहाज से रहने के लिए अच्छा शहर बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं।

डिप्टी CM साव ने प्रापर्टी एक्सपो का किया शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पंकज लाहोटी ने एक्सपो के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इस एक्सपो में आने वाले छत्तीसगढ़ की झलक है। निकट भविष्य में राज्य की तस्वीर तेजी से बदलने वाली है। इस एक्सपो में लोग सुलभता से प्रापर्टी खरीद सके, इसके लिए डेवलपर्स के बैंकिंग पार्टनर्स और रेरा को भी शामिल किया गया है।

डिप्टी CM साव ने प्रापर्टी एक्सपो का किया शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: क्रेडाई के सचिव अभिषेक बछावल ने रायपुर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर की जा रही कार्रवाईयों की भी तारीफ की। उन्होंने कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा के अनुरोध पर 51 गरीब कन्याओं के विवाह में क्रेडाई के सहभागी बनने की घोषणा की।

Updated on:

23 Aug 2025 08:32 am

Published on:

23 Aug 2025 08:31 am

