Diwali: रोशनी के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के लिए पूरे शहर में यूं दिखा उत्साह

इन त्योहारी बाजारों में आमापारा, मंगल बाजार, फाफाडीह चौक, गंज, राठौर चौक, रामनगर, गुढिय़ारी पहाड़ी चौक जैसे बाजार शामिल हैं। यहां दिवाली के अवसर पर चार से पांच दिनों के लिए अच्छा खासा बाजार तैयार हो जाता है। 2 min read