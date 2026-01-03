3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में धान खरीदी पर संकट, किसानों की बढ़ी मुश्किलें

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी न होने और केंद्रों की लापरवाही के कारण प्रशासन ने कार्रवाई की। जांच में कई केंद्रों पर गुणवत्ता जांच किए बिना धान तौला गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 03, 2026

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में धान खरीदी पर संकट, किसानों की बढ़ी मुश्किलें

धान खरीदी ( Photo - Patrika )

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी 31 दिसंबर तक महज 12 लाख क्विंटल रही। जिले का लक्ष्य 30 लाख क्विंटल था, जिसे पूरा करना मुश्किल लगने लगा है। नए नियमों के तहत टोकन कटाने और एग्रोटेक पोर्टल में पंजीयन कराने की जटिलताओं ने किसानों का आधा समय खा लिया। 52 हजार में से केवल 20 प्रतिशत किसान ही धान बेच पाए, शेष किसानों के लिए टोकन नहीं कटने की समस्या बनी हुई है।

रायगढ़ जिले में शनिवार-रविवार धान खरीदी न होने और केंद्रों की लापरवाही के कारण प्रशासन ने कार्रवाई की। जांच में कई केंद्रों पर गुणवत्ता जांच किए बिना धान तौला गया। जमरगीडी, आदिम जाति सेवा और कोड़ासिया केंद्रों के कई प्रबंधक निलंबित किए गए और वित्तीय प्रभार छीन लिया गया।

खरीदी केंद्र में गाली-गलौज

खड़गांव केंद्र में गाली-गलौज और धमकी की शिकायत भी सही पाई गई। किसानों का आरोप है कि केंद्रों में नियमों का पालन नहीं हो रहा और खरीदी में मनमानी की जा रही है। सीमित पंजीयन, टोकन कटने में उलझन और गुणवत्ता जांच न होना किसानों के लिए आर्थिक और मानसिक बोझ बन गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 02:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में धान खरीदी पर संकट, किसानों की बढ़ी मुश्किलें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: देवा के सरेंडर पर डिप्टी CM विजय शर्मा का बयान, नक्सलवाद के अंत की दिशा में बड़ा संकेत

डिप्टी CM विजय शर्मा (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ में बिजली हो सकती है महंगी, पावर कंपनी ने 24% टैरिफ बढ़ाने का रखा प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ में बिजली हो सकती है महंगी (photo source- Patrika)
रायपुर

इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत… रायपुर की इन जगहों पर मंडराया खतरा, नालों के बीच से गुजर रही पानी की मेन लाइन

इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत... रायपुर की इन जगहों पर मंडराया खतरा, सामने आईं खतरनाक तस्वीरें
रायपुर

रुपया-पैसा, जेवर नहीं.. धान देकर निभाई जाती है ‘दान’ की अनोखी परंपरा, घर-घर गूंजता हैं ‘छेरछेरा माई, जानें महत्व

Chhattisgarhi tihar Cherchera tihar 2026
Patrika Special News

CG News: मतदाता सूची SIR प्रक्रिया तेज, आज से 1.33 लाख मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई शुरू

आज से मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.