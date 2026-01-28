गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार है प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 27 जनवरी को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गौमाता पर बनी पहली फिल्म गोदान (Film Godaan) का ट्रेलर लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए बीजेपी सरकार (BJP Government) प्रतिबद्ध है। सीएम साय ने फिल्म गोदान को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री (Tax Free) किए जाने की घोषणा की।
सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने फिल्म गोदान के ट्रेलर लॉन्च के अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ संवर्धन के लिए बहुत कार्य हो रहा है। गौशाला में गायों के चारे के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि (Grant Amount) को 20 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए किया गया है साथ ही गौशाला को अब 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गोधाम (Godham) भी बनाए जा रहे हैं जहां घुमंतू गौवंश की उचित देखभाल की जा रही है।
गौमाता (Cow) की महत्ता को अभिव्यक्त करने वाली दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति मथुरा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शंस (Kamdhenu International Productions) की फिल्म गोदान 6 फरवरी (February) को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
मुख्यमंत्री साय ने फिल्म (Movie) के पोस्टर तथा गीत ' गौमाता के प्राणों को बचा लो देशवासियों' का भी लॉन्च किया। उन्होंने पंचगव्य उत्पाद (Panchagavya Products) के गिफ्ट पैक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर अजीत महापात्र, शांतनु शुक्ला, फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक विनोद चौधरी (Producer-Director Vinod Chaudhary), डॉ. आईपी सिंह, सुबोध राठी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़