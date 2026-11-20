भारत का निर्देशन अली अब्बास जफर करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग 23 जुलाई से शुरू की जाएगी। खास बात यह है कि इस फिल्म से एक बार फिर बॅालीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा बॅालीवुड में वापसी करने जा रही हैं। डायरेक्टर अली ने फिल्म के पहले शेड्यूल की सारी तैयारी पूरी कर ली हैं। इतना ही नहीं भारत में एक्ट्रेस दिशा पटानी और तब्बू भी अहम किरदार निभाएंगे। इसके अलावा फिल्म में कॅामेडियन सुनील ग्रोवर भी सलमान के दोस्त बनेंगे। साथ ही कैटरीना कैफ भी नजर आएंगी। गौरतलब है कि सलमान संग निर्देशक अब्बास की यह तीसरी फिल्म है। इससे पहले दबंग खान फिल्म 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' में अली के साथ काम कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह फिल्म सलमान के अबतक के बजट की महंगी फिल्मों में से एक होगी। इसे 200 करोड़ की लागत में बनाया जा रहा है। 'भारत' 2019 में ईद के मौके पर रिलीज होगी।यह फिल्म 2014 में आई दक्षिण कोरियाई फिल्म 'ओड टू माई फादर' से प्रेरित है।

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