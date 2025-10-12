Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Shilajit Benefits for Skin : झुर्रियां कम करने और कोलेजन बढ़ाने में शिलाजीत के फायदे , चमकदार, जवां त्वचा के लिए शिलाजीत का उपयोग कैसे करें

How Shilajit Give You Glowing Youthful Skin : जानिए शिलाजीत कैसे झुर्रियां घटाए, कोलेजन बढ़ाए और आपकी त्वचा को प्राकृतिक चमक और जवांपन दे। इसके फायदे और उपयोग जानें।

4 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 12, 2025

Shilajit for Glowing Skin: Ayurvedic Secret to Youthful Radiance : (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shilajit Benefits for Skin : जब चमकदार जवां त्वचा पाने की बात आती है तो हम अक्सर अनगिनत स्किनकेयर उत्पादों और उपायों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा प्राकृतिक, शक्तिशाली पदार्थ हो जिसका इस्तेमाल सदियों से त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है? शिलाजीत, हिमालय की ऊंची चट्टानों से प्राप्त एक प्राचीन सुपरफूड, का ही उदाहरण है। अपनी खनिज-समृद्ध संरचना के लिए जाना जाने वाला, शिलाजीत अपने संभावित एंटी-एजिंग और हाइड्रेटिंग लाभों के लिए स्वास्थ्य और त्वचा देखभाल की दुनिया में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। हम जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रमाणों और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, शिलाजीत आपको चमकदार, जवां त्वचा पाने में कैसे मदद कर सकता है।

शिलाजीत क्या है?

शिलाजीत एक चिपचिपा, टार जैसा पदार्थ है जो हजारों वर्षों में पौधों के अपघटन से बनता है और मुख्य रूप से हिमालय, अल्ताई और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यह प्राकृतिक खनिज पूरक फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, खनिजों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो इसे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक शक्तिशाली घटक बनाता है। पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में, शिलाजीत का उपयोग जीवन शक्ति में सुधार, संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है। अब, यह शक्तिशाली पदार्थ त्वचा देखभाल उद्योग में धूम मचा रहा है।

त्वचा के लिए शिलाजीत की एंटी-एजिंग क्षमता | Anti-aging benefits of Shilajit

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा स्वाभाविक रूप से कोलेजन, लचीलापन और नमी खो देती है, जिससे झुर्रियां और महीन रेखाएं बनने लगती हैं। शिलाजीत अपने प्रचुर एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण उम्र बढ़ने के इन लक्षणों से लड़ने में मदद कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा में मुक्त कणों से लड़ते हैं, जो समय से पहले बुढ़ापा और त्वचा को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।

कोलेजन उत्पादन: शिलाजीत कोलेजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, जो एक आवश्यक प्रोटीन है जो त्वचा को संरचना और दृढ़ता प्रदान करता है। कोलेजन के स्तर को बढ़ाकर, शिलाजीत झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे त्वचा चिकनी और कोमल बनती है।

मुक्त कणों से लड़ता है: शिलाजीत में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा की उम्र बढ़ने में तेजी लाने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को रोका जा सकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को काफी धीमा कर सकती है, जिससे आपकी त्वचा लंबे समय तक जवां और चमकदार बनी रहती है।

हाइपरपिग्मेंटेशन कम करता है: शिलाजीत में ऐसे यौगिक होते हैं जो काले धब्बों को हल्का करने और त्वचा की रंगत को एक समान करने में मदद कर सकते हैं। शिलाजीत के नियमित उपयोग से त्वचा में निखार आ सकता है और उम्र के धब्बों और पिगमेंटेशन की उपस्थिति कम हो सकती है, जिससे आपके चेहरे पर एक ताज़ा और चमकदार रूप आ सकता है।

त्वचा के लिए शिलाजीत के हाइड्रेटिंग लाभ | Shilajit for dry skin hydration

त्वचा की देखभाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, खासकर शुष्क या कठोर जलवायु में, उचित हाइड्रेशन बनाए रखना है। निर्जलित त्वचा रंगत को बेजान बना देती है और महीन रेखाओं को और भी स्पष्ट कर सकती है। शिलाजीत त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है, जो इसे शुष्क त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए एक उत्कृष्ट घटक बनाता है।

गहराई से पोषण देता है: शिलाजीत में मौजूद फुल्विक एसिड त्वचा को आवश्यक खनिजों और पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित करने में मदद करता है। पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाकर, शिलाजीत इष्टतम हाइड्रेशन स्तर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे त्वचा कोमल और पोषित रहती है।

त्वचा की लोच में सुधार करता है: हाइड्रेटेड त्वचा अधिक लचीली होती है, और शिलाजीत त्वचा की लोच में सुधार करने में योगदान देता है, जिससे यह अधिक कोमल और युवा दिखती है। इसका मतलब है कि आपकी त्वचा उम्र बढ़ने के साथ भी कम ढीली और कम महीन रेखाएँ बनाए रखेगी।

रूखेपन और पपड़ीदारपन से बचाता है: शिलाजीत त्वचा के प्राकृतिक तेलों को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे रूखापन और पपड़ीदारपन नहीं होता। यह त्वचा में नमी बनाए रखने का काम करता है, खासकर ठंड के महीनों में, जिससे आपकी त्वचा हाइड्रेटेड और मुलायम रहती है।

चमकदार, जवां त्वचा के लिए शिलाजीत का उपयोग कैसे करें | How to use Shilajit for face

शिलाजीत का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, जिसमें सप्लीमेंट, पाउडर और त्वचा देखभाल उत्पाद शामिल हैं। यहाँ बताया गया है कि आप शिलाजीत को अपनी त्वचा देखभाल दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं:

ओरल सप्लीमेंट: लाजीत को सप्लीमेंट के रूप में लेना बहुत आसान तरीका है जिससे आप इसके सेहत और त्वचा से जुड़े फायदों का मजा ले सकते हैं। यह आपके पूरे शरीर की सेहत, ऊर्जा और त्वचा को अंदर से बेहतर बनाता है। आप शिलाजीत के कैप्सूल या पाउडर किसी हेल्थ स्टोर या ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं।

स्थानिक शिलाजीत क्रीम और सीरम: कुछ त्वचा देखभाल ब्रांडों ने शिलाजीत को क्रीम और सीरम में शामिल किया है। इन उत्पादों को त्वचा पर सीधे लगाया जा सकता है ताकि त्वचा को नमी मिले, कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा मिले और त्वचा की रक्षा करने वाले एंटीऑक्सीडेंट मिलें।

DIY शिलाजीत फेस मास्क: आप शिलाजीत पाउडर को शहद या एलोवेरा जैसी प्राकृतिक सामग्री के साथ मिलाकर अपना खुद का फेस मास्क बना सकते हैं। हाइड्रेशन बढ़ाने और जवां चमक पाने के लिए इसे अपने चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाएं।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Yoga For Dark Circles: योग से डार्क सर्कल्स बिना महंगे क्रीम या ट्रीटमेंट के दूर हो सकते हैं गायब -आयुष मंत्रालय
लाइफस्टाइल
get rid of dark circles yoga, face yoga for dark circles, yoga,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारत मूवी (2019)

Updated on:

12 Oct 2025 12:22 pm

Published on:

12 Oct 2025 12:14 pm

Hindi News / Lifestyle News / Shilajit Benefits for Skin : झुर्रियां कम करने और कोलेजन बढ़ाने में शिलाजीत के फायदे , चमकदार, जवां त्वचा के लिए शिलाजीत का उपयोग कैसे करें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Side Effects of Incense Sticks: खुशबू के पीछे छुपा जहर, अगरबत्ती का धुआं कैसे कर रहा है शरीर को नुकसान

ncense,Smoke,lungs,lungs damage, cigarette, dangerous, allergy, breath, inflammation,
स्वास्थ्य

30 Minute Walk Benefit : 30 मिनट की यह वॉक 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है, जानिए अमेरिकी डॉक्टर की सलाह

30 Minute Walk Benefit
स्वास्थ्य

Amitabh Bachchan: जानिए कैसे अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी रहते हैं इतने फिट और एक्टिव

amitabh bachchan fitness, Amitabh Bachchan,Amitabh Bachchan 83 age,
लाइफस्टाइल

Yoga For Dark Circles: योग से डार्क सर्कल्स बिना महंगे क्रीम या ट्रीटमेंट के दूर हो सकते हैं गायब -आयुष मंत्रालय

get rid of dark circles yoga, face yoga for dark circles, yoga,
लाइफस्टाइल

World Arthritis Day 2025: एक्टिव लाइफस्टाइल के बावजूद अर्थराइटिस क्यों? 30-40 की उम्र के लिए चेतावनी

World Arthritis Day, health news,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.