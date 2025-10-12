Patrika LogoSwitch to English

Yoga For Dark Circles: योग से डार्क सर्कल्स बिना महंगे क्रीम या ट्रीटमेंट के दूर हो सकते हैं गायब -आयुष मंत्रालय

Yoga For Dark Circles: हाल ही में आयुष मंत्रालय के अनुसार, नियमित रूप से कुछ आसान योगासन अपनाकर बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपने डार्क सर्कल्स को प्राकृतिक रूप से कम कर सकते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 12, 2025

Natural remedies for dark circles|फोटो सोर्स – Freepik

Yoga For Dark Circles: हम अक्सर अपने चेहरे को लेकर चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा सुंदर और स्वस्थ दिखें। लेकिन अगर चेहरे पर डार्क सर्कल्स हो जाएं तो यह हमारी खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं। ऐसे में लोग महंगे-महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं दिखता।हाल ही में आयुष मंत्रालय के अनुसार, नियमित रूप से कुछ आसान योगासन अपनाकर बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपने डार्क सर्कल्स को प्राकृतिक रूप से कम कर सकते हैं।जानिए वो सरल योगासन और अभ्यास जो आपकी आंखों के काले घेरे हटाने के साथ-साथ आंखों की थकान को भी दूर करेंगे और आपकी आंखों में चमक वापस लाएंगे।

योगासन से ब्लड फ्लो बेहतर- आयुष मंत्रालय

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं रखता बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। कुछ विशेष योगासन आंखों के आसपास के ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं, जिससे त्वचा को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, और डार्क सर्कल्स की समस्या कम हो जाती है।

सिंहासन


सिंहासन (लायन पोस्चर) एक ऐसा आसन है जो चेहरे की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, खासतौर पर आंखों के आसपास की। जब इस आसन में आप अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और गले से आवाज़ निकालते हैं, तो यह क्रिया चेहरे के रक्त संचार को बढ़ाती है। इससे थकी हुई त्वचा में नई जान आती है और डार्क सर्कल्स हल्के पड़ने लगते हैं। यह तनाव को भी कम करता है, जो डार्क सर्कल्स की एक प्रमुख वजह होती है।

सर्वांगासन


सर्वांगासन, जिसे ‘शरीर का आधार’ भी कहा जाता है, शरीर को उल्टा करके किया जाता है, जिससे गर्दन और चेहरे की ओर रक्त का प्रवाह तेज़ होता है। इससे आंखों के नीचे की त्वचा को जरूरी पोषण और ऑक्सीजन मिलता है। इस आसन में गहरी और स्थिर सांसें लेने से मन शांत होता है और तनाव घटता है, जिससे डार्क सर्कल्स की गहराई कम होती है।

पर्वतासन

पर्वतासन, जो आमतौर पर वज्रासन की स्थिति में किया जाता है, मस्तिष्क और आंखों के पास रक्त संचार को बेहतर बनाता है। यह आसन न सिर्फ मानसिक शांति देता है, बल्कि आंखों की थकान को भी दूर करता है। जब आप इस मुद्रा में लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और त्वचा ताजगी से भर जाती है, जिससे काले घेरे कम नजर आते हैं।

Samsaptam Yoga: शनि और शुक्र आमने-सामने! 3 राशियों के लिए शुरू हो सकता है मुश्किल समय
धर्म/ज्योतिष
Samsaptam Yoga

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

