Yoga For Dark Circles: योग से डार्क सर्कल्स बिना महंगे क्रीम या ट्रीटमेंट के दूर हो सकते हैं गायब -आयुष मंत्रालय

Yoga For Dark Circles: हम अक्सर अपने चेहरे को लेकर चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा सुंदर और स्वस्थ दिखें। लेकिन अगर चेहरे पर डार्क सर्कल्स हो जाएं तो यह हमारी खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं। ऐसे में लोग महंगे-महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं दिखता।हाल ही में आयुष मंत्रालय के अनुसार, नियमित रूप से कुछ आसान योगासन अपनाकर बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपने डार्क सर्कल्स को प्राकृतिक रूप से कम कर सकते हैं।जानिए वो सरल योगासन और अभ्यास जो आपकी आंखों के काले घेरे हटाने के साथ-साथ आंखों की थकान को भी दूर करेंगे और आपकी आंखों में चमक वापस लाएंगे।