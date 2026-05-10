IPL Match in Raipur: पिता मुंबई के सपोर्ट में, बेटा RCB का फैन… स्टेडियम में दिखा विराट-रोहित का क्रेज, देखें Photos

IPL Match in Raipur: राजस्थान के पाली से मुंबई इंडिअन्स के जबरा फैन मनमोहन सिंह एमआई की टीम को चेयर्स करने पहुँचे। वे बॉडी कलर लगाकर पूरे मुंबई इंडियंस के टीम में रंग कर आए थे। उन्होंने बताया की वे 2022 से सारे मैच में पहुंच रहे है। अब तक वे 60 से ज्यादा से ज्यादा मैच में देश-विदेश तक जा चुके है। उन्होंने बताया कि सूर्या सर की तरफ से उन्हें मैच का टिकट मिलता है। साल 2024 में उन्होंने अपने हाथ में सूर्या की फोटो का टैटू भी अपने हाथ में बनवाया।