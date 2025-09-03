गणेश प्रतिमा दर्शन के लिए लाखे नगर में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त, देखें…

Lakhhe Nagar Traffic: भगवान गणेश की प्रतिमा देखने के लिए लाखे नगर चौक पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है।
आवागमन में सहुलियत हो.. जिसके लिए लाखे नगर इलाके में बैरिकेड लगाए गए हैं, ताकि वाहनों का जमावड़ा कम हो।
लाखे नगर चौक हिंदी सपोर्ट से सभी तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को जाम किया गया। ऐसे में लोग अब पैदल ही आ जा सकते हैं।
अश्वनी नगर चौक: अश्विनी नगर से लाखे नगर चौक पर वेरिफिकेशन कर एक ही तरफ से लोग आ जा रहे हैं।
जोन 4 से लाखे नगर चौक जाने वाले रास्ते पर फोर व्हीलर नहीं जाने दे रहे।
