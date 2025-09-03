Patrika LogoSwitch to English

गणेश प्रतिमा दर्शन के लिए लाखे नगर में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त, देखें…

Lakhhe Nagar Traffic: रायपुर के लाखे नगर चौक पर गणेश प्रतिमा के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। आवागमन सुचारू रखने के लिए इलाके में बैरिकेडिंग की गई है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 03, 2025

Lakhhe Nagar Traffic

Lakhhe Nagar Traffic: भगवान गणेश की प्रतिमा देखने के लिए लाखे नगर चौक पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है।

Lakhhe Nagar Traffic

आवागमन में सहुलियत हो.. जिसके लिए लाखे नगर इलाके में बैरिकेड लगाए गए हैं, ताकि वाहनों का जमावड़ा कम हो।

Lakhhe Nagar Traffic

लाखे नगर चौक हिंदी सपोर्ट से सभी तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को जाम किया गया। ऐसे में लोग अब पैदल ही आ जा सकते हैं।

Lakhhe Nagar Traffic

अश्वनी नगर चौक: अश्विनी नगर से लाखे नगर चौक पर वेरिफिकेशन कर एक ही तरफ से लोग आ जा रहे हैं।

Lakhhe Nagar Traffic

जोन 4 से लाखे नगर चौक जाने वाले रास्ते पर फोर व्हीलर नहीं जाने दे रहे।

Published on:

03 Sept 2025 09:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / गणेश प्रतिमा दर्शन के लिए लाखे नगर में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त, देखें…

